Почти 9% населения Франции – иностранцы, преимущественно из Африки

Во Франции по состоянию на 2024 год проживали шесть миллионов иностранцев, что составляет 8,8% населения.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro, об этом свидетельствуют данные Института национальной статистики и экономических исследований (INSEE), опубликованные во вторник.

По подсчетам INSEE, иностранцев, проживающих во Франции, но не имеющих французского гражданства, насчитывается 6 миллионов. Большинство из них (5,1 миллиона) родились за границей, а 900 тысяч – преимущественно несовершеннолетние – родились во Франции.

Доля иностранцев в французском населении (8,8%) ниже среднего показателя в ЕС (9,6%).

Среди людей с иностранным гражданством, проживавших во Франции по состоянию на 2024 год, 46% имели гражданство африканской страны, 35% – европейской страны и 13% – азиатской.

Для сравнения: в 1968 году почти три из четырех иностранцев, проживавших во Франции, имели гражданство европейской страны, и только четвертый – африканское гражданство.

В прошлом году сообщалось, что рождаемость во Франции упала до минимума со времен Второй мировой войны.

Также сообщалось, что в мае 2025 года во Франции впервые со времен Второй мировой войны зафиксировали демографический спад – превышение смертности за последний год над рождаемостью.