Финский суд вынес неожиданное решение по поводу повреждения кабелей в Балтийском море

В пятницу Хельсинский районный суд постановил, что Финляндия не имеет юрисдикции для судебного преследования капитана и двух его помощников с нефтяного танкера Eagle S, которых обвиняли в повреждении подводных кабелей в Балтийском море.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Yle.

Финское государство должно оплатить судебные издержки моряков, которые составляют примерно 195 тысяч евро.

Прокурор требовал, чтобы капитан Eagle S Давит Вадачкория и помощники капитана Роберт Егизарян и Сантуш Кумар Чаурасия были приговорены как минимум к 2,5 годам безусловного лишения свободы.

Во время процесса адвокат судовладельца Eagle S, а также обвиняемые отмечали, что Финляндия не имеет юрисдикции в этом деле. Теперь окружной суд принял такое же решение.

Суд рассматривал дело с конца августа, были заслушаны несколько свидетелей и представлены письменные доказательства. Центральная уголовная полиция расследовала дело примерно полгода.

В своем решении Хельсинкский окружной суд отметил, что в деле Eagle S уголовная юрисдикция по повреждениям кабелей в Финском заливе принадлежит либо государству флага судна, либо судам стран гражданства обвиняемых.

Напомним, прокуроры утверждали, что танкер Eagle S намеренно тянул якорь по дну моря, чтобы повредить электрокабель Estlink 2, соединяющий Финляндию и Эстонию, а также четыре интернет-кабеля во время инцидента, произошедшего в декабре 2024 года.

Финские органы задержали танкер почти сразу после инцидента, он более двух месяцев простоял на якоре неподалеку от Хельсинки.

В марте 2025 года суд снял арест с Eagle S из-за отсутствия достаточных оснований для продления ареста, после чего судно покинуло территориальные воды Финляндии.