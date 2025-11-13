США: Китай согласился на план по прекращению производства веществ, связанных с фентанилом

Глава Федерального бюро расследований США Каш Патель заявил, что Китай согласился на план по прекращению производства химических веществ, связанных с фентанилом, в рамках соглашения с администрацией американского президента Дональда Трампа о борьбе с опиоидом.

Его слова цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Патель отметил, что это соглашение стало результатом его поездки в Пекин на прошлой неделе.

"Китайская Народная Республика полностью определила и внесла в список все 13 прекурсоров, используемых для производства фентанила", – сказал Патель.

Также он отметил, что Китай "согласился контролировать семь химических дочерних компаний, которые также используются для производства этого смертельного наркотика".

Напомним, 30 октября Трамп заявил, что доволен результатами своей встречи с китайским лидером Си Цзиньпином, отметив, что им удалось договориться "почти обо всем".

31 октября президент США Дональд Трамп заявил, что отменит все пошлины на китайские товары, связанные с фентанилом, если Пекин усилит контроль за экспортом этого наркотика и химических веществ, используемых для его производства.

В начале ноября Китай приостановил запрет на экспорт некоторых материалов двойного назначения в США. Кроме этого, Министерство торговли Китая объявило, что страна внесет изменения в перечень химических веществ, которые являются прекурсорами наркотиков, и потребует лицензии на экспорт определенных химических веществ в США, Канаду и Мексику.