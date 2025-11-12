Великобритания выделяет 13 млн фунтов на ремонтные работы в энергетическом секторе Украины

Великобритания объявила о новой поддержке для проведения жизненно важных ремонтных работ в энергетическом секторе Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении британского правительства.

Министр иностранных дел Иветт Купер на встрече министров G7 объявила о выделении 13 миллионов фунтов стерлингов (около 17 млн долларов) на восстановление энергетического сектора Украины.

Средства выделяются для проведения жизненно важных ремонтных работ в энергетическом секторе Украины в условиях российских бомбардировок. Также речь идет о перераспределении гуманитарной помощи для тех, кто больше всего пострадал от потери электроэнергии, отопления и воды.

"Путин пытается погрузить Украину в темноту и холод с приближением зимы. Эти трусливые удары являются не только атакой на безопасность Украины, но и угрозой экономической безопасности, стабильности и росту Великобритании", – заявила Купер.

"Безопасность Украины – это наша безопасность, и именно поэтому здесь, на G7, мы стоим вместе, как ближайшие партнеры, чтобы продолжить поддержку Украины и преодолеть вызовы, с которыми сегодня сталкивается мир", – добавила она.

Кроме того, Германия предоставляет Украине дополнительную зимнюю помощь в размере 40 миллионов евро в ответ на продолжающиеся российские атаки на инфраструктуру страны.

В конце октября стало известно, что Германия вносит 60 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины, чтобы ускорить поставки генераторов, энергооборудования и мобильных теплоэлектростанций.

Перед этим премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре объявил о выделении дополнительных средств на обеспечение электроэнергией и отоплением Украины перед зимой.