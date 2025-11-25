Генсек НАТО о "мирном плане" США: в нем есть и хорошие элементы

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что представленный администрацией Дональда Трампа 28-пунктный план по мирному урегулированию войны РФ против Украины помог сблизить украинские и американские позиции.

Об этом Рютте сказал в интервью "Радио Свобода", сообщает "Европейская правда".

В то же время, как указал генсек НАТО, некоторые элементы этого плана нужно "тщательно продумать".

"Конечно, впереди еще много работы, но вчерашняя встреча украинской и американской команд была очень успешной (встреча в Женеве 23 ноября. – Ред.). А она базировалась на этом плане. Не буду анализировать каждую его строку. Но, очевидно, как основа, он выполнил вчера свою цель – побудить две стороны к настоящему диалогу", – сказал Рютте.

Он добавил, что после встречи в Женеве переговоры между Украиной и США по плану мирного урегулирования будут продолжаться.

"Но нам всем понятно одно, – и здесь я бы придерживался видения американского президента, – какова конечная цель? Конечной целью – и это то, над чем Дональд Трамп работает с февраля, – должна быть суверенная Украина и сильная нация, на которую больше никогда не будет пытаться напасть Россия. Это то, чего мы все пытаемся достичь... В плане есть хорошие элементы, в то время как некоторые должны быть действительно продуманными и проработанными", – подчеркнул Рютте.

Генсек НАТО также рассказал, что провел телефонный разговор с президентом США, "как и многие, чтобы убедиться, что переговоры в Женеве начнутся с наилучшей возможной позиции". Деталей этого разговора Рютте не привел.

Напомним, США и Украина на переговорах в Женеве разработали новое мирное соглашение из 19 пунктов, но самые чувствительные с политической точки зрения вопросы оставили на усмотрение президентов обеих стран.

Заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица рассказал, как новое мирное соглашение берегут от "сливов".

Он также поделился, как переговоры с американцами в Женеве едва не сорвались из-за "сливов".