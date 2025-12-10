Венгерский министр раскритиковал встречу коллег из ЕС во Львове, на которую не поехал
Министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока раскритиковал неформальную встречу коллег из других стран Евросоюза, которая состоится 10-11 декабря во Львове, как "политическое шоу брюссельской воинственной элиты".
Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на Facebook.
Бока написал, что цель встречи европейских министров во Львове – "продемонстрировать поддержку вступления Украины в ЕС и оказать дальнейшее политическое давление на все государства-члены, где еще ценят факты и здравый смысл".
"Это событие является очередным театральным представлением, политическим шоу брюссельской воинственной элиты. Поэтому я не участвую в этой встрече. Венгрия по-прежнему последовательно выступает против членства Украины в ЕС и не соглашается на то, чтобы деньги венгерского народа направлялись в Украину", – добавил он.
Венгерский министр еще в ноябре говорил, что не будет отсутствовать на неформальной встрече во Львове, но и тогда, и сейчас не сказал, будет ли Венгрия представлена на ней кем-то другим.
Известно, что во встрече должна принять участие еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, которая находится в Украине с двухдневным визитом.
Напомним, что во время председательства Венгрии в Совете Евросоюза во второй половине 2024 года ряд государств также сознательно снижали уровень участия в мероприятиях, протестуя против несогласованных "мирных" инициатив Виктора Орбана.