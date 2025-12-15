Какова цель Трампа в соглашении с Лукашенко и будет ли у него продолжение

Александр Лукашенко пошел на освобождение своих "самых ценных" заложников: нобелевского лауреата Алеся Беляцкого, экс-банкира и главного оппонента на выборах 2020 года Виктора Бабарики, а также его соратницы Марии Колесниковой.

На этот раз уступки со стороны Вашингтона выглядят гораздо серьезнее.

Уже объявлено, что Соединенные Штаты снимут санкции с белорусского калия, экспорт которого является одним из главных источников наполнения белорусского бюджета.

О деталях соглашения, цели Трампа и том, какое продолжение будет иметь нынешний обмен, читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко "Большая сделка" Лукашенко и Трампа: что стоит за освобождением ключевых политзаключенных Беларуси. Далее – краткое ее изложение.

На этот раз процедура освобождения политзаключенных не обошлась без сюрпризов.

До сих пор всех освобожденных депортировали в Литву, отношения Беларуси с которой сейчас находятся в стадии обострения. Большинство политзаключенных, среди них Виктор Бабарико и Мария Колесникова, были депортированы в Украину – впоследствии стало известно, что решение принял лично Лукашенко в последние часы перед депортацией.

Зато небольшую часть заключенных все-таки депортировали именно в Литву. Среди них – правозащитник и нобелевский лауреат 2022 года Алесь Беляцкий.

Это довольно показательный момент, поскольку из всех заключенных режима Лукашенко Беляцкий был единственным, кто представлял интерес лично для Трампа.

Освобождение "нобелиата" должно увеличить шансы президента США самому получить Нобелевскую премию мира.

Несмотря на три волны освобождения, в Беларуси остается еще около тысячи политзаключенных.

Спецпосланник Трампа Джон Коул предполагает, что они могут быть освобождены в течение месяца, вполне возможно – одной группой.

Также представитель США прогнозирует, что Лукашенко может отказаться от практики запуска метеозондов в сторону Литвы, ведь "искренне пытается снизить напряженность" в отношениях с соседями.

В свою очередь, по словам Коула, в случае полного освобождения политзаключенных может быть снята большая часть санкций с Беларуси – он назвал это "честным обменом".

Как считается, Лукашенко также может быть полезен США для давления на Путина. В частности, по словам Джона Коула, он обсуждал с Лукашенко вопрос российско-украинской войны, и его советы и близкие контакты с правителем РФ могут быть полезными.

Еще одна возможная опция – влияние на венесуэльского диктатора Николаса Мадуро, с которым белорусский диктатор имеет хорошие отношения.

Впрочем, в обоих случаях всерьез рассчитывать, что помощь Лукашенко в этих вопросах может быть эффективной, явно не стоит.

Следует также подчеркнуть, что для белорусской экономики санкции ЕС гораздо важнее, чем американские.

Без снятия Евросоюзом санкций с белорусского калия положительный эффект для Беларуси от снятия аналогичных санкций Соединенными Штатами будет очень ограниченным.

Главное препятствие, из-за которого Лукашенко не сможет полноценно воспользоваться снятием санкций с калия, – отсутствие морской логистики. Ведь железнодорожные перевозки "убивают" маржу таких продаж, а морские порты РФ не имеют лишних мощностей для помощи Беларуси.

В Вильнюсе уже заявили, что не пойдут на уступки белорусскому режиму.

А других топ-заложников, способных заинтересовать Трампа и надавить на Литву, у Лукашенко не осталось.

Похоже, что дальнейшие обмены между США и Беларусью будут зависеть от хода мирных переговоров между Украиной и РФ. Если эти переговоры будут продвигаться, США будут заинтересованы в улучшении отношений с Беларусью как одном из элементов мягкого давления на Путина.

Подробнее – в материале Юрия Панченко "Большая сделка" Лукашенко и Трампа: что стоит за освобождением ключевых политзаключенных Беларуси.