МКС раскритиковал новые санкции США против своих судей

Международный уголовный суд (МУС) выразил сожаление в связи с решением США ввести санкции против двух своих судей якобы из-за "преследования" граждан Израиля.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в заявлении Суда.

МУС назвал санкции США против судей "грубым посягательством на независимость беспристрастной судебной институции, которая действует в соответствии с мандатом, предоставленным ей государствами-участниками из разных регионов".

"Такие меры, направленные против судей и прокуроров, избранных государствами-участниками, подрывают верховенство права. Когда судебным деятелям угрожают за применение закона, под угрозой оказывается сам международный правовой порядок", – говорится в сообщении.

МУС добавил, что будет продолжать выполнять свой мандат "независимо и беспристрастно, в полном соответствии с Римским статутом и в интересах жертв международных преступлений".

Напомним, в начале февраля президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против МУС, главной причиной чего стал ордер на арест топ-чиновников Израиля, в частности премьер-министра Нетаньяху.

В августе США также ввели санкции против четырех должностных лиц МУС, обвинив их в "преследовании" американских и израильских граждан.

По данным СМИ, США хотят, чтобы Международный уголовный суд внес поправки в Римский статут, чтобы гарантировать, что он не будет проводить расследование против Дональда Трампа и высокопоставленных чиновников Белого дома.