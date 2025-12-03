Сейм Латвии окончательно одобрил уменьшение финансирования поддержки украинских беженцев

Депутаты Сейма сегодня в окончательном чтении приняли поправки к закону о поддержке гражданских жителей Украины, которые предусматривают отказ от нескольких мер поддержки, включая помощь на начало трудоустройства и самозанятости.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

Для выполнения плана мер поддержки на 2025 год правительство Латвии выделило 65 миллионов евро. На 2026 год предусмотрено финансирование в размере 39 717 846 евро. Учитывая указанное сокращение финансирования, пересмотрят набор поддержки и услуг, предоставляемых гражданским жителям Украины.

Сейчас государство обеспечивает, что житель Украины, начиная трудовые правоотношения или будучи самозанятым, имеет право получить единовременное пособие на начало трудоустройства в размере одной минимальной месячной зарплаты.

Учитывая то, что жители Украины вовлечены в рынок труда Латвии или осуществляют хозяйственную деятельность, а также то, что доступны другие общие механизмы поддержки занятости, продолжение этой меры поддержки больше не является актуальным, считает МВД.

В то же время жители Украины сохраняют право на доступ к услугам Государственного агентства занятости в таком же объеме, как граждане Латвии.

Принятые изменения предусматривают, что отныне жители Украины будут иметь такие же права и в таком же объеме на скидки на проезд и провоз багажа на субсидированных маршрутах регионального значения, как категории пассажиров, которым такие скидки установлены нормативными актами относительно категорий скидок на проезд, порядка их применения и размера в Латвии.

В дальнейшем жители Украины не будут освобождены от доплаты пациента при получении услуг здравоохранения.

В то же время жители Украины сохранят право и в дальнейшем получать оплачиваемые государством услуги здравоохранения в равном объеме с лицами, застрахованными в системе обязательного государственного медицинского страхования в Латвии, то есть в таком же порядке и объеме, в котором эти услуги обеспечиваются остальным жителям Латвии.

В дальнейшем расходы на регистрацию своих животных и выполнение обязательных ветеринарных требований жителям Украины покрываться больше не будут.

В правительстве Нидерландов ранее говорили, что украинцы, которые работают в стране, платят налоги и таким образом "делают максимальный вклад", должны получить возможность остаться в Нидерландах дольше.

В стране также заканчиваются места для размещения украинцев, которые пользуются временной защитой.

