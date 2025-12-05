Словения выделяет 43 млн евро на инициативу PURL

Словения планирует выделить около 43 млн евро до конца года на закупку американского вооружения для нужд Сил обороны по программе PURL.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль в Telegram по результатам встречи со своим словенским коллегой Борутом Сайовицем.

Словения объявила о своем решении присоединиться к инициативе PURL в октябре, однако подробности ее вклада были засекречены.

"Это действительно важная инициатива по усилению наших возможностей, прежде всего в области ПВО. Очень ценим, что Словения планирует выделить около 43 миллионов евро до конца года на этот механизм", – написал Шмыгаль.

Также министр обороны заявил, что Украина готова делиться со Словенией опытом по применению дронов-перехватчиков, дальнобойных беспилотников и других видов БПЛА.

Напомним, к инициативе НАТО PURL по финансированию покупки американского оружия для нужд Украины такие взносы сделала 21 страна на более чем 4 млрд долларов.

А встреча министров НАТО в Брюсселе 3 декабря принесла договоренности на поставку оружия по программе PURL на ориентировочно миллиард долларов.