СМИ: ЕС и G7 хотят по-новому сократить нефтяные доходы России

Европейский Союз и страны G7 ведут переговоры о замене "потолка" цен на российскую нефть полным запретом доступа РФ к морским услугам с целью уменьшения доходов от энергоносителей, которые позволяют Кремлю финансировать войну против Украины.

Об этом стало известно агентству Reuters от шести информированных источников, пишет "Европейская правда".

Запрет может стать частью следующего пакета санкций ЕС против России, запланированного на начало 2026 года, сообщили агентству три из шести источников.

Как отмечено в публикации, 27 стран ЕС хотели бы утвердить запрет вместе с более широким соглашением G7, прежде чем предлагать его в пакете.

По данным собеседников, британские и американские чиновники продвигают эту идею на технических заседаниях G7.

В то же время окончательное решение будет зависеть от тактики давления, которую выберет администрация президента Дональда Трампа в условиях мирных переговоров, которые она ведет между Украиной и Россией, сообщили четыре источника.

Хотя G7 и ЕС почти полностью прекратили импорт российской нефти с 2022 года, новая мера станет ближайшей к полному запрету на торговлю российской нефтью не только на уровне импорта, но и на уровне транспортировки и морских услуг.

Россия экспортирует более трети своей нефти танкерами – преимущественно в Индию и Китай – с использованием западных морских услуг. Запрет положит конец этой торговле, которая в основном осуществляется с помощью флотов морских стран ЕС, включая Грецию, Кипр и Мальту.

Группа G7 установила ограничения на цену российской нефти в 2022 году после вторжения России в Украину, чтобы ограничить доходы Кремля, одновременно позволяя третьим странам покупать российскую нефть, используя западные услуги, но только в том случае, если покупатели платят России меньше, чем установленный предел цены.

Чтобы обойти ограничения, Россия перенаправила большую часть своей нефти в Азию на своих собственных судах, многие из которых с тех пор подверглись санкциям со стороны Запада. Эти суда старые, их владельцы неизвестны, и они плавают без западной страховки.

Администрация бывшего президента США Джо Байдена утверждала, что если Россия потратит больше денег на танкеры, у нее будет меньше денег на войну.

Администрация Трампа более скептически относилась к ценовому "потолку" и отказалась поддержать Великобританию, ЕС и Канаду, когда они договорились снизить ограничения на сырую нефть с 60 долларов за баррель до 47,6 доллара за баррель в сентябре 2025 года.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон ранее высказал предположение, что в ближайшие недели давление на российскую экономику и способность Москвы вести войну усилится.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сказал, что в ЕС рассчитывают финализировать 20-й пакет санкций против России до конца 2025 года.

В Евросоюзе пообещали, что 20-й пакет санкций против РФ "будет не последним".