План действий НАТО без США, 120 тысяч дронов из Британии, свастика в Сейме Польши: новости дня

Зеленський після Німеччини та Норвегії, з якими Україна підписала низку документів, прибув до Італії. Тим часом медіа повідомляють, що Європа готує план у разі потенційного виходу США з НАТО.

У Берліні відбулося засідання у форматі "Раштайн". Про яку допомогу Україні оголосили?

Сибіга каже, що угоду про Спецтрибунал щодо злочину агресії РФ можна схвалити вже у травні, а Сполучені Штати поновили дію санкцій проти російської нафти, пише Politico.

Росія виплатить Азербайджану компенсацію за збитий літак AZAL.

Все важливе і цікаве за середу, 15 квітня – в дайджесті "Європейської правди".

Візити до Норвегії та Італії

Вчора президент України Володимир Зеленський відвідав Берлін, де зустрівся з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, а представники країн підписали низку оборонних угод.

Того ж дня Зеленський прибув до Норвегії, де зустрівся з норвезьким прем'єр-міністром Йонасом Гаром Стьоре. Вони домовилися про зміцнення норвезько-українського співробітництва у сфері оборони та безпеки.

Після двосторонньої зустрічі лідери підписали спільну декларацію про зміцнення співпраці у сфері оборони та безпеки.

У декларації Норвегія, серед іншого, зобов’язується підтримувати виробництво дронів в Україні, а Україна зобов’язується ділитися з Норвегією отриманим досвідом, даними та іншими відомостями.

Крім того, тепер у Норвегії стане можливим виробництво українських безпілотних літальних апаратів.

За словами Стьоре, перші з шести винищувачів F-16, які Норвегія формально вже передала Україні і які проходять комплексний процес технічного обслуговування за кордоном, скоро будуть готові виконувати завдання.

У першій половині дня український президент провів ще серію зустрічей у Норвегії, після чого вирушив з візитом до Італії.

Зеленський обговорив з прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні ситуацію на полі бою в Україні, а також потреби в додатковому захисті неба.

"Домовилися, що наші команди пропрацюють деталі Drone Deal між нашими країнами", – додав він.

Італійське інформаційне агентство ANSA повідомило, що Італія, за словами Мелоні, висловила зацікавленість у спільному з Україною оборонному виробництві, зокрема у сфері безпілотників.

Крім того, лідери країн говорили про ситуацію на Близькому Сході та у Перській затоці.

Черговий "Рамштайн" у Берліні

На сьогоднішньому засіданні Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") у Берліні обговорювали збільшення військової підтримки України з акцентом на постачання дронів та далекобійних ракет.

Напередодні зустрічі уряд Великої Британії оголосив про найбільший за весь час пакет постачання дронів для України, який включає передачу щонайменше 120 тисяч безпілотників цього року.

Новий пакет військової допомоги, який є найбільшим для Британії у сфері постачання БпЛА, включатиме тисячі ударних дронів дальнього радіуса дії, розвідувальних безпілотників, дронів для логістичного забезпечення та морських засобів, які вже пройшли бойове випробування на передовій в Україні. Поставки нових БпЛА вже розпочалися цього місяця.

Міністерка оборони Нідерландів Ділан Єшилгьоз-Зегеріус на "Рамштайні" оголосила, що її країна виділить 248 млн євро на дрони для України.

Вона повідомила, що дрони виробляються в Нідерландах та Україні і що це "відкриває можливості для нашого бізнес-середовища".

Міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що сьогодні Бельгія, Норвегія, Болгарія, Литва, Естонія оголосили про нові внески в схему PURL, за якою країни НАТО та інші партнери купують американську зброю для України.

"Це важливо, бо таким чином ми отримуємо ракети PAC3 до Patriot, які потрібні для того, щоб боротися з балістичними атаками ворога", – пояснив міністр.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю німецькому ZDF повідомив, що триваюча війна на Близькому Сході призвела до великого дефіциту постачань для ЗРК Patriot, які захищають українське небо.

"Ситуація вже в такому дефіциті, що вже гірше не може бути. Але у нас було рішення про деяку кількість ракет, які ми отримуємо. Повільніше, ніж це могло би бути, але ми їх отримуємо", – сказав президент.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте каже, що держави-члени НАТО протягом 2026 року нададуть Україні військової підтримки на суму 60 млрд доларів, причому ця цифра не включає кошти, що надійдуть українській армії з 90 млрд євро кредиту від Європейського Союзу.

Наступне засідання "Рамштайну" відбудеться у червні.

План дій НАТО без США

За даними The Wall Street Journal, європейські посадовці дедалі активніше обговорюють план "європейського НАТО" на тлі погроз американського президента Дональда Трампа вивести США з Альянсу.

Посадовці, які працюють над планом "європейського НАТО", прагнуть залучити більше європейців до командно-управлінських ролей Альянсу та доповнити американські військові ресурси власними.

Зараз Європа вирішує практичні військові питання, такі як, хто керуватиме протиповітряною та протиракетною обороною НАТО, коридорами підкріплення до Польщі та країн Балтії, логістичними мережами та великими регіональними навчаннями, якщо американські офіцери підуть у відставку.

Португалія проти створення спільної європейської армії, а президент литовський президент Гітанас Науседа впевнений у подальшому розміщенні американських солдатів у Литві.

ЄС інвестує понад мільярд у 57 оборонних проєктів, у тому числі за участю України.

У Швеції розповіли про спробу проросійської кібергрупи атакувати теплоелектростанцію. А ще пов’язані з РФ хакери зламали пошту румунських ВПС, Бухарест відреагував.

Крок до спецтрибуналу для РФ

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що Ісландія та Польща підтвердили готовність приєднатися до угоди щодо створення Cпецтрибуналу для Росії за злочин агресії проти України.

"Це позначає важливий етап: із 17 підтвердженнями готовності ми офіційно перетнули "юридичний мінімум" необхідної кількості країн-членів Ради Європи, потрібний для винесення угоди на голосування", – зазначив Сибіга.

За його словами, таке голосування можливе на засіданні Комітету міністрів Ради Європи 14-15 травня.

Український міністр констатував, що основні формальності для запуску Спецтрибуналу тепер виконані, і це сталося менш як за рік після домовленості створити його 9 травня 2025 року.

Щодо санкцій проти РФ

США поновили дію санкцій проти російської нафти, пише Politico.

Санкції Сполучених Штатів проти російської нафти знову діють після того, як завершився термін тимчасового послаблення обмежень, запроваджений адміністрацією Дональда Трампа минулого місяця.

Водночас, як повідомляє Reuters, США продовжили дію винятку з санкцій, що дозволяє роздрібним автозаправним станціям російської компанії "Лукойл" працювати за межами РФ до 29 жовтня.

В США кажуть, що навряд чи нададуть нове виключення із санкції на закупівлю нафти РФ.

Угорщина готується до змін

Президент Угорщини Тамаш Шуйок повідомив лідеру партії "Тиса", яка перемогла на парламентських виборах, Петеру Мадяру, що доручить йому сформувати новий уряд.

Європейська комісія відправляє своїх представників до Будапешта, щоб розпочати переговори з переможцем парламентських виборів Петером Мадяром щодо розблокування мільярдів євро з фондів ЄС для Угорщини.

Угорщина відкликає солдатів, що охороняли інфраструктуру від "української загрози". Крім того, майбутній прем’єр-міністр Угорщини анонсував зупинення роботи державних ЗМІ.

Петер Мадяр пояснив, що під час передвиборчої кампанії державні медіа "завдали великої шкоди", а кожен угорець заслуговує на ЗМІ, "які транслюють реальність".

"Від того, що тут відбувалося, навіть Геббельс і північнокорейський диктатор облизнули б пальці", – зазначив переможець виборів в Угорщині.

Він заявив, що підготує реформу медіа, яка має забезпечити свободу преси в країні.

А президент США Дональд Трамп заявив, що він не стурбований через поразку прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, за якого він відкрито агітував, на виборах 12 квітня.

Щодо ситуації в Ормузькій протоці

В армії США заявили, що зупинили всю торгівлю Ірану через морські шляхи.

За даними видання The Wall Street Journal, Європа готує план відновлення судноплавства в Ормузькій протоці без США.

План європейців має три загальні цілі: по-перше, забезпечити логістику, щоб сотні кораблів, що зараз застрягли в протоці, могли її залишити.

Потім країни планують провести масштабну операцію з розмінування, щоб звільнити шлях для проходу набагато більшої кількості суден.

Кінцева мета полягає в регулярному військовому ескорті та спостереженні за допомогою фрегатів та есмінців, щоб дати судноплавним компаніям впевненість у безпеці транзиту протокою. Поки незрозуміло, наскільки велика військово-морська присутність знадобиться для цієї місії.

У Польщі прискорилась інфляція під впливом війни на Близькому Сході. У Німеччині заявили про відчутний вплив війни на Близькому Сході на економіку.

Прем’єр Британії Кір Стармер заявив, що не збирається поступатися американському президенту Дональду Трампу у питанні війни в Ірані попри натяки на можливу зміну торговельної угоди між країнами.

"Це не наша війна, і на мене чинився значний тиск, щоб я змінив курс, і цей тиск включав те, що сталося вчора ввечері. Я не збираюся змінювати свою думку. Я не збираюся поступатися. Приєднання до цієї війни не відповідає нашим національним інтересам, і ми цього не зробимо", – заявив Стармер.

А раніше Трамп заявив, що "шокований" поведінкою прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні після того, як вона розкритикувала його за слова щодо Папи Римського Лева XIV.

Сьогодні американський президент Дональд Трамп знову розкритикував Мелоні, яку раніше вважали близькою до нього.

Він зазначив, що італійська прем’єрка начебто "була негативно налаштована", а тому у них більше "не такі стосунки", як були раніше.

"З будь-ким, хто відмовив нам у допомозі щодо ситуації з Іраном, у нас немає таких самих відносин", – додав американський президент.

Іран затьмарив Україну?

Президент України Володимир Зеленський визнав, що через війну з Іраном увага адміністрації Трампа та його перемовників тепер спрямована не на переговори щодо російсько-української війни.

"Вони постійно на зв’язку з Іраном, і не мають часу на Україну", – сказав Зеленський, маючи на увазі перемовників президента США Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера.

Дональд Трамп вважає, що війна з Іраном "майже завершилася".

Свастика у Сеймі Польщі

У Польщі лідер ультраправих захищає депутата, який порівняв Ізраїль з Третім Рейхом.

Лідер польської ультраправої та антиукраїнської партії "Конфедерація" Кшиштоф Босак виступив на захист депутата-однопартійця Конрада Берковича, який вчора приніс у Сейм прапор Ізраїлю з нацистською свастикою.

"Депутата не слід карати за власні висловлювання, за виконання свого депутатського мандата. Він розкритикував Ізраїль. Форма є форма", – заявив Босак.

Нагадаємо, скандал спричинило те, що Конрад Беркович, політик "Конфедерації", з'явився у вівторок у Сеймі з прапором Ізраїлю, на якому замість зірки Давида в центрі був нацистський символ Третього Рейху – свастика.

"Ізраїль – це новий Третій Рейх, і його прапор повинен виглядати саме так", – сказав Беркович.

Решта новин

Росія виплатить Азербайджану компенсацію за збитий літак AZAL.

Литовський суд скасував заборону на в'їзд російського репера Моргенштерна.

У Туреччині стався другий за два дні напад у школі, на вечір відомо про дев’ятьох загиблих.

У Британії виписали перші попередження за рекламу "шкідливої їжі" за новими правилами.

Євросоюз розробив застосунок, що дозволить перевіряти вік користувачів для доступу на сайти.

Єврокомісія проводить перевірки в офісах Ferrero.