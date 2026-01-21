Келлог: если Украина переживет эту зиму – преимущество будет на ее стороне

Бывший спецпосланник президента США Кит Келлог считает, что если Украина "переживет" эту зиму, преимущество в войне будет на ее стороне, а не на стороне России.

Об этом он сказал во время панельной дискуссии в Украинском доме в Давосе, организованной Фондом Виктора Пинчука, пишет корреспондент "Европейской правды".

Во время дискуссии Келлог выразил уверенность, что Россия не выиграет войну в Украине.

Он считает, что глава Кремля Владимир Путин, на фоне того, что Россия "понесла большие потери", ищет путь, как "достойно выйти из этой ситуации, потому что понимает: эту войну он не выиграет".

"Я понимаю, что это тяжелая зима. Я понимаю, что происходит в Киеве, знаю о температурах. Но я искренне верю: если Украина переживет эту зиму – январь, февраль – и мы войдем в март и апрель, преимущество будет на вашей стороне, на стороне Украины, а не России", – подчеркнул Келлог.

По мнению бывшего спецпосланника Трампа, проблема в том, что Путин "психологически уже дошел до точки, когда просто не может отпустить ситуацию".

"Потому что если он отпустит, он признает, что это было поражение, что все, что он сделал, – провал", – подытожил Келлог.

Недавно в МИД Украины показали перечень энергопомощи, которую Украине предоставили партнеры в январе.

Также стало известно, что Киев получит две мини-ТЭЦ от Германии, а Нидерланды дополнительно выделят 23 млн евро на энергетическую помощь Украине.

А Дания предоставляет дополнительную поддержку энергетическому сектору Украины в размере 20 млн евро, чтобы помочь украинцам пережить зиму.