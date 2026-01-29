Франция хочет, чтобы 20-й пакет санкций ЕС против РФ был "особенно жестким" для "теневого флота"

Новый, 20-й пакет санкций Европейского Союза против России должен содержать особенно жесткие меры в отношении судов "теневого флота" РФ.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам 29 января.

Барро выступил за жесткие санкции против "теневого флота" России.

"Неоднократные удары по гражданской и энергетической инфраструктуре свидетельствуют о том, что Владимир Путин до сих пор не готов добросовестно начать переговоры, которые приведут к прекращению огня и прочному миру. Именно поэтому мы продолжаем нашу работу над тем, чтобы 20-й пакет санкций против России был таким же мощным, как 18-й и 19-й, с особенно жесткими мерами... в отношении теневого флота", – заявил Барро.

Он сообщил, что, в частности, ожидает, что в 20-й пакет санкций против РФ войдет "запрет на любые морские услуги, чтобы предотвратить перемещение судов "теневого флота".

Как сообщала "Европейская правда", 28 января президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что новые санкции ЕС продолжат усилия, направленные на ограничение деятельности "теневого флота" РФ.

Напомним, 22 января Франция совместно с Великобританией задержали танкер Grinch на прошлой неделе недалеко от берегов Испании – после проверки документов, которые подтвердили подозрения о фальшивом флаге судна.

Украина приветствовала задержание танкера.

Позже группа из 14 европейских стран выступила с открытым предупреждением в адрес танкеров "теневого флота" России в Балтийском и Северном морях.