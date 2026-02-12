Министр обороны Великобритании: союзники пообещали Украине $35 млрд военной помощи

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины союзники пообещали Украине $35 млрд военной помощи.

Об этом он сказал во время пресс-конференции после встречи Контактной группы в Брюсселе, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Хили подчеркнул, что миссия Контактной группы остается неизменной – поддерживать Украину в борьбе сегодня и помогать обеспечить мир завтра.

"Итак, я могу подтвердить, что сегодня Контактная группа по вопросам обороны Украины пообещает Украине новую военную помощь на общую сумму 35 миллиардов долларов. Со своей стороны, Великобритания выделяет самый высокий уровень поддержки для новой военной помощи Украине за всю историю, и я объявил о новом пакете срочной поддержки Украины в области противовоздушной обороны на сумму полмиллиарда фунтов, что остается главным приоритетом", – сказал министр.

По его словам, заседание послало Путину очень четкий сигнал.

"Мы более объединены и решительны, чем когда-либо. Мы усилим военную помощь Украине. Мы усилим давление на Россию, и мы хотим, чтобы 2026 год стал годом окончания этой войны, годом, когда мы обеспечим мир", – заявил Хили.

Напомним, Нидерланды, Великобритания, Норвегия и Швеция внесли 500 млн долларов (420 млн евро) на закупку американского оружия для Украины в рамках инициативы PURL.

12 февраля стало известно, что Великобритания присоединится к закупкам оружия США для Украины в рамках PURL и выделит первые 205 млн долларов.

Глава дипмиссии Украины при НАТО Алена Гетьманчук перечислила государства, которые оказали Украине наибольшую помощь в закупке критически необходимого американского оружия, включая ПВО.