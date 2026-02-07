Тысячи людей вышли на протест в Берлине за свободу Ирана

Тысячи людей в субботу вышли на демонстрацию в Берлине, чтобы выступить против авторитарного правительства в Тегеране и выразить свою солидарность с народом Ирана, который борется с режимом.

Об этом сообщило издание Spiegel, пишет "Европейская правда".

По данным полиции, у Бранденбургских ворот собралось около 10 тысяч человек. К акции "Свободу Ирану" призвала широкая коалиция международных организаций через социальные сети, листовки и крупные объявления в нескольких газетах.

фото: dpa

Полиция сообщила, что мероприятие прошло мирно. По ее данным, для сопровождения акции было привлечено около 380 правоохранителей.

Во второй половине дня демонстранты отправились к Потсдамской площади, а затем вернулись к Бранденбургским воротам.

По словам организаторов, ожидалось до 100 тысяч участников. В то же время многие люди еще находились в пути. В частности, были отменены рейсы из Швеции и Дании, поэтому участники добирались на автобусах. Бывший государственный секретарь США Майк Помпео присоединился к мероприятию онлайн после того, как его рейс отменили.

Около 340 международных организаций и политических деятелей поддержали демонстрацию. По данным Немецкого комитета солидарности за свободный Иран, ее организацию обеспечивали в общей сложности 312 иранских объединений из нескольких европейских стран.

По словам организаторов, среди демонстрантов было много родственников людей, убитых или арестованных во время недавних протестов в Иране. Многие участники держали иранские флаги. Некоторые были в желтых жилетах с надписью "Free Iran".

Напомним, 29 января ЕС одобрил новые санкции против Ирана за репрессии и военную помощь России.

30 января о новых санкциях против Ирана за кровавое подавление протестов объявили Соединенные Штаты.