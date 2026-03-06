Как война Трампа против Ирана стала тестом для ЕС и какие проблемы она показала

Несмотря на все усилия, Европе не удалось избежать вовлечения в войну с Ираном. И речь идет не только о давлении со стороны Вашингтона. Ракетные и дронные удары Ирана по военным базам Великобритании и Франции не оставили этим странам выбора.

Впрочем, многие государства ЕС до сих пор предпочитают дистанцироваться от этой войны, ссылаясь на ее сомнительную правовую базу.

Тем самым углубляя кризис в отношениях Европы и нынешнего руководства США.

Одновременно Иран усиливает угрозы, обещая ответить атаками даже на меры безопасности европейских стран. И это дополнительно сужает коридор возможностей для стран ЕС остаться в стороне от этого конфликта.

О том, как операция США и Израиля против Ирана стала внешнеполитическим вызовом для Европы, читайте в статье журналистки "Европейской правды" Ульяны Кричковской ЕС между двух огней: как война на Ближнем Востоке стала испытанием для Европы. Далее – краткое изложение.

Новая война на Ближнем Востоке не была полной неожиданностью для Европы.

Все-таки в течение последних недель европейские лидеры внимательно следили за постепенным наращиванием военного присутствия США в регионе, а также за жесткой риторикой Вашингтона в отношении иранской ядерной программы.

Но с момента начала американо-израильской операции Европа выглядит как минимум растерянной и нескоординированной. Брюссель пытается сформировать общую линию поведения, однако национальные интересы и разные оценки рисков затрудняют выработку консолидированной позиции.

Прежде всего европейские правительства сосредоточились на безопасности собственных граждан, находящихся в зоне риска на Ближнем Востоке. Продолжаются консультации по эвакуации дипломатического персонала и гражданских лиц.

Несмотря на первоначальную растерянность, три ключевые европейские государства – Франция, Германия и Великобритания – смогли согласовать совместное заявление. В нем они предупредили Иран, что готовы прибегнуть к "оборонительным мерам" для нейтрализации его способности запускать ракеты и беспилотники.

В то же время дальнейшие шаги показали, что даже внутри этого треугольника позиции различаются.

В частности, Великобритания не сразу согласилась на просьбу США использовать две свои военные базы для ударов по иранским ракетным объектам, а во Франции высказали легкую критику по поводу того, что американские удары не обсуждались в коллективных органах, созданных именно для этой цели, таких как Организация Объединенных Наций.

В свою очередь Германия заявила, что не будет принимать непосредственного участия в атаках США и Израиля против Ирана, ограничившись политической поддержкой.

Важный момент: ни одно из трех государств публично не поставило под сомнение законность американских и израильских ударов с точки зрения международного права.

Однако в ЕС есть страны, которые придерживаются другого мнения.

Особенно выразительной стала позиция Испании.

Удары Ирана по территории Кипра были восприняты как серьезный сигнал эскалации. Это заставило государства ЕС усилить регион Восточного Средиземноморья.

Можно утверждать, что эти шаги свидетельствуют о переходе конфликта в новую фазу, когда угроза выходит за пределы непосредственного противостояния США, Израиля и Ирана и затрагивает инфраструктуру европейских государств.

В конце концов, проигнорировать этот вызов не смогли даже те страны, которые пытались стоять в стороне от конфликта.

Иран уже объявил, что будет расценивать любые действия стран Европы на Ближнем Востоке (в том числе оборонительные) как "акт войны", следствием чего должны стать атаки уже непосредственно по территории этих государств.

В этом контексте иранские удары по Азербайджану и попытки атаковать Турцию могут выглядеть как предупреждение Европе.

Европейские страны оказались между необходимостью демонстрировать трансатлантическую солидарность с США и потребностью сохранять верность международному праву, избегать неконтролируемой эскалации, при этом защищая собственные экономические и безопасности интересы.

