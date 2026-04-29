Сикорский обсудил с главой МИД Ирана вопросы безопасности и Ормузский пролив

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Аббасом Арагчи.

Об этом он сообщил в социальной сети X, пишет "Европейская правда".

Во время разговора польский министр подчеркнул, что защита гражданского населения, стремление к миру на Ближнем Востоке и восстановление проходимости стратегического Ормузского пролива имеют для Польши ключевое значение.

"Наша дипломатия дает результаты – несмотря на сложную ситуацию, наше посольство в Тегеране продолжает работать", – добавил Сикорский.

