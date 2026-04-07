Вэнс заявил о попытках спецслужб Украины повлиять на выборы в США и Венгрии

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что в спецслужбах Украины "есть элементы", которые пытались вмешаться и в американские, и в венгерские выборы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал во вторник на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште.

По словам Вэнса, США осознают, что "в украинских спецслужбах есть элементы, которые пытаются повлиять на ход американских выборов, на венгерские выборы".

"Это просто то, чем они занимаются. Это – это часть цены, которую приходится платить за сотрудничество с определенными элементами их системы. Я стараюсь напоминать себе, что Украина, как и Соединенные Штаты, это очень сложное место. Есть хорошие люди, и есть плохие люди. Есть люди, которые пытаются вмешиваться в выборы других стран, и есть люди, которые просто говорят: "Мы верим в суверенитет для всех, и именно это мы поддерживаем", – заявил вице-президент США.

Он добавил, что в украинской системе были люди, которые "проводили кампанию вместе с демократами буквально за несколько недель до президентских выборов, на которых Дональд Трамп очень уверенно победил в ноябре 2024 года".

"Поэтому я осознаю эти вещи, но не думаю, что Виктор (Орбан) позволяет им влиять на себя. Я не позволяю им влиять на себя... И что бы ни думали обо мне или о ком-то другом определенные элементы в украинской системе, я действительно верю, что в интересах Украины, в интересах Европы и Венгрии, в интересах Соединенных Штатов, чтобы эта война закончилась как можно скорее", – добавил Вэнс.

Напомним, Вэнс также заявил, что прибыл в Будапешт, поскольку "вмешательство Брюсселя" в выборы в Венгрии возмутительно.

Также Вэнс положительно оценил позицию премьера Виктора Орбана по российско-украинской войне.

Ранее СМИ сообщали, что поездка Вэнса в Будапешт имеет целью поддержать партию Орбана "Фидес" на парламентских выборах. Отмечалось, что вице-президент США выступит на предвыборном митинге премьера Венгрии.