Президент Литвы приветствовал решение о переформатировании коалиции и разрыве с ультраправыми

Президент Литвы Гитанас Науседа приветствовал решение ключевой партии в правительственной коалиции о ее переформатировании и прекращении сотрудничества с противоречивой "Зарей Немана".

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Науседа после объявления Литовских социал-демократов о прекращении сотрудничества с "Зарей Немана" приветствовал это решение.

"Это долгожданное решение. Предпосылками для него были не только недавняя риторика лидера "Зари Немана", сомнения относительно обстоятельств финансирования его партий, но и неконструктивная позиция партии относительно законов, имеющих ключевое значение для безопасности Литвы", – отметил президент в письменном комментарии.

"Партии, которые формируют правящую коалицию, могут иметь разные взгляды на многие вопросы, но когда их не объединяет ничего (...), то это проблема", – добавил он.

Гитанас Науседа выразил надежду, что переформатирование правительства в результате этого решения не займет длительное время и уже скоро оно вернется к решению актуальных проблем.

"Я готов к конструктивному сотрудничеству с новым большинством", – добавил президент.

Напомним, днем 6 июня Литовские социал-демократы решили разорвать коалиционное соглашение с противоречивой ультраправой партией "Заря Немана" во главе с Ремигиюсом Жемайтайтисом.

Проблемы в литовской коалиции назревали длительное время. Так, еще в январе премьеру пришлось уверять, что правящая коалиция продолжает существовать, пока социал-демократическая партия не примет другое решение.

Президент Литвы Гитанас Науседа тогда выразил сомнения, что нынешняя правящая коалиция продержится до выборов в Сейм 2028 года. В апреле он призвал искать ей альтернативы.