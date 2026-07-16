Премьер Латвии раскритиковал страны ЕС, которые тормозят пакет санкций против РФ

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс раскритиковал страны-члены Европейского Союза за то, что они блокируют новый пакет санкций против России.

Об этом он заявил агентству Reuters, пишет "Европейская правда".

Кульбергс критически отозвался о таких странах ЕС, как Болгария, которые блокируют 21-й пакет санкций против России.

По его словам, наложение вето на отдельные части пакета означает соучастие в гибели украинских военных и гражданских лиц.

Также премьер Латвии считает, что бездействие в отношении "теневого флота" танкеров Москвы и её продаж СПГ подпитывает "российскую военную машину".

"Кроме того, некоторые (европейские) страны зарабатывают на этом большие деньги. Вопрос в том, хотите ли вы зарабатывать деньги или хотите мира? И то, и другое одновременно невозможно", – добавил Кулбергс.

Как сообщала "Европейская правда", Комитет постоянных представителей ЕС (Coreper) в среду, 15 июля, не смог принять решение о введении нового, 21-го пакета санкций Евросоюза против России, но, пока дискуссии продолжаются, решил заморозить ценовой потолок на российскую нефть до 23 июля.

21-й пакет санкций ЕС против России спешили утвердить до 15 июля – из-за крайнего срока обновления "ценового потолка" на российскую нефть.

Австрия требует снятия санкционных ограничений и размораживания активов российской инвестиционной компании Rasperia, которую связывают с российским олигархом Олегом Дерипаской. Указанный вопрос в последний раз публично поднимался в октябре 2025 года, во время обсуждения 19-го пакета санкций ЕС против России.

Ранее 21-й пакет санкций угрожала заблокировать Болгария, требуя исключения из списков патриарха Кирилла, позже к ней присоединилась Италия. Но в настоящее время, после исключения Кирилла из списков, эти претензии сняты.