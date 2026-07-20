В Испании фонтан обрушился во время празднования победы сборной: есть погибший и раненые

В испанском Сьюдад-Родриго, расположенном в провинции Саламанка, утром 20 июля погиб подросток в результате обрушения части фонтана во время празднования победы испанской национальной сборной по футболу на чемпионате мира.

Об этом пишет El Pais, передает "Европейская правда".

Как отмечается, в результате обрушения фонтана погиб 13-летний подросток, ещё два человека получили ранения.

Подросток находился внутри фонтана, известного как "Арболь Гордо", когда обрушилась верхняя платформа. Как отмечается, он попал под обвал камней и оказался в ловушке, получив серьёзные травмы, после чего его доставили в городской медицинский центр, где он скончался.

"То, что должно было стать празднованием победы сборной Испании на чемпионате мира, превратилось в трагедию для всего сообщества Сьюдад-Родриго", – говорится в заявлении городского совета в связи с трагедией.

Также городской совет объявил три дня официального траура.

В январе один человек погиб и 283 получили ранения в результате взрывов фейерверков во время новогодних празднований в Италии.

Также напомним, что в новогоднюю ночь произошел трагический пожар в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана в подвальном помещении, вероятно, в результате попадания бенгальских огней на потолочное покрытие.

В результате пожара погибли 40 человек и 116 пострадали, среди них много молодежи и несовершеннолетних. Среди жертв и пострадавших есть граждане Швейцарии, Франции, Италии и других стран. Впоследствии стало известно, что один из раненых скончался после того, как медики в течение месяца боролись за его жизнь.