В ЕС заверили, что усиливают противодействие угрозам на восточных границах

Европейский Союз ведет работу по повышению способности противостоять угрозам на восточных границах ЕС.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды", заявил заместитель главного пресс-секретаря Еврокомиссии Олоф Хилл.

В Евросоюзе обеспокоены проблемами защиты восточных границ от внешних угроз.

"Мы с максимальной серьезностью относимся к любой угрозе, которую видим на наших восточных границах", – заявил Хилл, комментируя российскую атаку на станцию в Ягодине, в нескольких километрах от границы Польши с Украиной.

Он подчеркнул, что ЕС делает все возможное, чтобы предотвратить потенциальные угрозы для граждан государств-членов.

"Работа, которую мы проводим… на всех уровнях, заключается именно в том, чтобы заверить наших граждан в Польше и в других странах, что мы принимаем все возможные меры для укрепления нашей европейской способности противостоять этим угрозам и предотвратить их в будущем", – подчеркнул представитель Еврокомиссии.

Как сообщала "Европейская правда", высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что российский удар вблизи польской границы был попыткой России запугать Запад.

Напомним, 13 сентября Россия нанесла удар по локомотиву пассажирского поезда недалеко от границы с Польшей.

В компании "Укрзалізниця" допустили, что целью дрона РФ мог быть поезд с дипломатами и политиками.