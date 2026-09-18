Зеленский и Туск в Карпатах обсудили важность единства между странами
В ходе саммита "Карпатской восьмерки" президент Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск обсудили важность сохранения единства между странами.
Об этом Зеленский сообщил в социальных сетях, передает "Европейская правда".
Зеленский рассказал, что во время встречи они с Туском "говорили о том, как важно сохранять наше единство и вместе работать для того, чтобы остановить эту войну".
"Украина и Польша – сильные соседи, друзья и партнеры, и общий враг у нас один (...) Я благодарен Польше за новый пакет помощи. Это важный шаг поддержки для нас, и мы его ценим", – заявил украинский президент.
Также они с Туском пообщались о дальнейшем развитии "Карпатской инициативы" и о возможностях, которые она может предоставить для всех стран Карпатского макрорегиона.
"Конечно, мы готовы делиться с Польшей нашим опытом и открыты для взаимовыгодного сотрудничества. Именно так и нужно строить отношения между нашими государствами и в дальнейшем", – добавил Зеленский.
Ранее украинский президент заявил о создании нового формата сотрудничества – "Карпатской восьмерки", который объединит Украину и семь европейских стран, а также ЕС как союз.
В этот день Зеленский также провел встречи со своими сербским и румынским коллегами.