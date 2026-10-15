Румыния возложила на Россию ответственность за нападения на гражданские суда в Чёрном море

Глава МИД Румынии Оана Цою заявила, что Россия превращает Чёрное море в опасную зону для гражданских судов.

Об этом она написала в социальной сети X, передаёт "Европейская правда".

Цою отметила, что румынские воздушные и морские подразделения Береговой охраны и Службы по чрезвычайным ситуациям активно участвуют в поисково-спасательных операциях, разыскивая пропавших членов экипажа судна, которое утром 15 октября "подверглось нападению в исключительной экономической зоне Румынии в Чёрном море" .

По её словам, состояние пяти членов экипажа, которых уже доставили вертолётом в больницу в Констанце, стабильное; некоторым оказывается медицинская помощь в связи с ожогами и отравлением дымом.

Цою заявила, что в своей войне против Украины, вопреки всем нормам международного права, Россия "превращает Чёрное море в опасную зону для гражданских судов".

"Убийство моряков торгового флота в этом регионе и во всём мире является преступлением. Россия несёт полную ответственность за эти события", – подчеркнула она.

По словам главы МИД Румынии, за последние 24 часа были атакованы четыре торговых судна, в том числе в территориальных водах Румынии и её исключительной экономической зоне, в результате чего погибли восемь человек.

"Это жестокие и смертоносные нападения на гражданских лиц. Это происходит в то же время, когда мы наблюдаем рост количества российских дронов "Шахед" и других типов воздушных и морских дронов, проникающих в наше пространство – только сегодня их было три. Наши вооруженные силы подняли истребители для профилактического патрулирования воздушного пространства", – сказала Цою.

Она отметила, что Румыния проинформировала союзников и европейских партнеров о последних инцидентах.

"Ведутся расследования, и мы тесно координируем действия с нашими союзниками и партнерами; мы активизируем усилия по укреплению коллективной способности НАТО эффективно реагировать на такие инциденты и укреплению его позиций в сфере сдерживания и обороны", – отметила она.

Кроме того, по её словам, Румыния договорилась, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте созовёт генеральную ассамблею НАТО в ближайшие дни.

Как сообщалось, на фоне все более частых атак дронов на коммерческие суда в Чёрном море Румыния предлагает, чтобы черноморские государства НАТО создали совместное военное командование и руководили им на ротационной основе.

14 октября румынский президент Никушор Дан сообщил, что Румыния и Болгария договорились углубить сотрудничество в области противодействия дронам и обеспечения безопасности коммерческого судоходства в Чёрном море.