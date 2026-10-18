Польша задействовала авиацию и приостановила работу двух аэропортов из-за атак РФ на Украину

Польша подняла в воздух военную авиацию и приостановила работу аэропортов Жешува и Люблина на фоне российских атак на западные регионы Украины.

Об этом сообщает Оперативное командование Вооруженных сил Польши в X, пишет "Европейская правда".

Как отметили в командовании, в связи с ударами России по западной части Украины, наносимыми с применением беспилотных летательных аппаратов, в польском воздушном пространстве действует военная авиация.

Оперативное командование Вооруженных сил Польши задействовало необходимые силы и средства, находящиеся в его распоряжении. Наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки перешли в состояние готовности, говорится в заявлении.

Подчеркивается, что эти меры носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности и защиту польского воздушного пространства, особенно в районах, прилегающих к зонам, находящимся под угрозой.

В связи с операциями польской авиации была временно приостановлена работа аэропортов Люблина и Жешува, сообщило польское агентство по аэронавигационному обслуживанию.

Стоит отметить, что в воскресенье возле Люблина ведутся поиски объекта, который мог нарушить воздушное пространство Польши.

Как сообщалось, утром в воскресенье Латвия и Литва объявили воздушную тревогу из-за неизвестного объекта, была задействована военная авиация союзников.

Впоследствии обломки предполагаемого дрона были найдены в селе Юоджонис, что в Пасвальском районе Литвы. В Литве предполагают, что он мог залететь из Польши.