Премьер-министру Финляндии доложили об инцидентах с проникновением в дома депутатов парламента

В пятницу премьер-министр Финляндии Петтери Орпо получил от ответственных органов отчет о мерах безопасности депутатов на фоне инцидентов с проникновением в дома парламентариев.

Об этом сообщили в офисе премьера Финляндии, пишет "Европейская правда".

Глава правительства отметил, что власти серьезно относятся к этим инцидентам и надеются на надлежащее расследование со стороны правоохранительных органов.

"Я получил исчерпывающий обзор событий в парламенте. Мы относимся к этому серьезно, особенно учитывая, что это касается законодательного органа и, следовательно, непосредственно – самой сути нашей демократии. В то же время мы уверены, что органы власти тщательно расследуют события и в данном случае", – заявил Орпо.

Парламент сотрудничает с полицией Хельсинки и Центральным уголовным управлением, которые расследуют это дело.

По этим случаям поданы заявления о преступлении. Полиция начала предварительное расследование этого дела.

Накануне стало известно, что за последние недели в дома нескольких депутатов парламента Финляндии, вероятно, проникали посторонние лица: таких случаев было не менее 20.

Сообщалось, что правоохранительные органы начнут расследование инцидентов с вероятным проникновением в дома депутатов.

Напомним, в июне стало известно, как журналистка проникла на работу в резиденцию премьера Швеции, обманув спецслужбы.

В январе литовская полиция начала расследование по факту незаконного проникновения в здание Министерства культуры в Вильнюсе.