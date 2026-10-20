Зеленский прибыл на встречу с королём Норвегии

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Королевский дворец в Осло, где встретился с королём Норвегии Хоконом VIII.

Об этом сообщает NRK, передаёт "Европейская правда".

Зеленского встретил глава королевского двора Олав Хеян-Энгдал.

Это первая встреча украинского президента с Хоконом с момента его вступления на королевский престол.

Позже он отправится на переговоры со специальным посланником США Стивом Уиткоффом, премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре и президентом Финляндии Александром Стуббом.

Зеленский прибыл в Осло во вторник для переговоров с норвежскими официальными лицами, а также для проведения переговоров со спецпредставителями президента США и европейцами с целью завершения войны.

Ранее во вторник спецпредставитель президента США Стив Уиткофф прибыл в Норвегию для переговоров о прекращении российско-украинской войны. Его коллега Джаред Кушнер будет участвовать дистанционно, зять президента Трампа заболел гриппом.

На переговорах в Осло во вторник, которые пройдут с участием президента Владимира Зеленского, специальных представителей президента Трампа и лидеров Норвегии и Финляндии, также будут присутствовать представители Великобритании, Франции, Германии и Польши, а также официальные лица из ЕС и НАТО.

Евросоюз будет представлять глава аппарата председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, а НАТО – заместитель главы аппарата генерального секретаря Альянса Марк Рютте.