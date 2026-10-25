В Молдове отметили, что ситуация с уровнем воды в Днестре улучшилась

Ситуация с уровнем воды в Днестре, который является критически важным источником водоснабжения Молдовы, заметно улучшилась за последние дни после дождей, прошедших, в частности, в Украине.

Об этом вечером 24 октября сообщил министр охраны окружающей среды Молдовы Георге Хаждер, его заявление приводит Newsmaker, сообщает "Европейская правда".

Днестр является одним из ключевых источников воды для Молдовы, в частности для Кишинева. С 26 сентября в Молдове действует чрезвычайное положение в энергетическом и гидрологическом секторах сроком на 60 дней, и одной из причин объявления этого положения стало резкое снижение уровня воды в Днестре.

"Я снова на Днестре, здесь за последние дни ситуация заметно улучшилась. Почему? Потому что выпали осадки – как в Молдове, так и, прежде всего, в Украине, откуда поступает большая часть стока Днестра", – рассказал в соцсетях Хаждер.

Министр уточнил, что за последнюю неделю уровень воды на севере Молдовы значительно повысился. По его словам, благодаря осадкам в Украине и на севере Молдовы вода начала подниматься с 18 октября.

"Таким образом, с 22 октября сброс воды достиг 60 м³/с. Отмечу, что и в дальнейшем его объем будет зависеть от осадков на западе Украины", – сообщил Хаждер.

Хаждер пояснил, что снижение уровня воды в прошлые недели было связано с засухой, особенно на территории Украины.

"Все видели: когда была засуха, особенно в Украине, уровень воды снизился. Когда начались дожди, ситуация изменилась. Это означает, что никто не перекрывал нам воду, просто ситуация в этом плане была довольно сложной", – добавил министр.

14 октября премьер-министр Молдовы Василе Тофан сообщил, что Украина согласилась увеличить примерно на 20% сброс воды из Днестровского гидроузла, чтобы поддержать водоснабжение в Молдове.