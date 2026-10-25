В Болгарии поступило более 200 заявлений о нарушениях в ходе выборов

В Министерство внутренних дел Болгарии поступило более 200 заявлений о нарушениях во время первого тура президентских выборов.

Об этом сообщает Болгарское национальное радио, передает "Европейская правда".

Как отмечается, в результате этого никто не был задержан. Также не было составлено ни одного протокола об административных правонарушениях.

Из всех заявлений, поданных в этот день, 165 касаются подкупа избирателей. Еще 12 заявлений, как отмечается, подано в связи с незаконной предвыборной агитацией, одно – в связи с голосованием юридических лиц, а 39 – в связи с другими нарушениями.

Как сообщалось, в Болгарии по состоянию на 16:00 проголосовали почти 16% избирателей.

25 октября в Болгарии проходит первый тур президентских выборов, главными конкурентами на которых являются Илиана Йотова, временно исполняющая обязанности президента, и проукраинский экс-премьер Андрей Гюров.

В этот день отстранили от работы председателя избирательной комиссии после сообщения о том, что он находился в состоянии алкогольного опьянения и привёз на участок алкоголь.

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