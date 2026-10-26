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В Чехии тысячи людей вышли на протест против планов правительства в отношении общественных СМИ

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Новости — Понедельник, 26 октября 2026, 08:26 — Уляна Кричковская-Богданова

В воскресенье, 25 октября, в столице Чехии тысячи людей вышли на демонстрацию против планов правительственной коалиции отменить лицензионные сборы за телевидение и радио.

Об этом пишет ČTK, передает "Европейская правда".

Демонстрация под лозунгом "Руки прочь от СМИ" состоялась на Староместской площади в Праге. Её организовала общественная инициатива "Миллион моментов за демократию".

Протестующие выступили против законопроекта, предусматривающего отмену лицензионных сборов для Чешского телевидения и Чешского радио, а также перевод их финансирования в государственный бюджет.

Участники держали чешские флаги и плакаты с надписями "Мы не отдадим СМИ" и "Руки прочь от ČT и ČRo". Также раздавались призывы к отставке премьер-министра.

Мирная акция завершилась около 17:30 исполнением национального гимна, а участники осветили площадь фонариками мобильных телефонов.

Фото: ČTK
Фото: ČTK

Протесты прошли и в других городах Чехии. В частности, в Брно собралось около 4 тысяч человек, менее массовые демонстрации прошли в Либерце и Чешских Будейовицах.

В Йиндржихуве-Градеце на протест вышли около 300 человек, а в Гумполеце – примерно 40.

Организаторы заявили, что хотели продемонстрировать поддержку независимых общественных СМИ не только в крупных городах, но и в небольших населённых пунктах.

Законопроект на данный момент прошел первое чтение в парламенте.

Отметим, что 23 октября вечером пражская полиция вступила в столкновения с протестующими у здания Палаты депутатов, участники митинга пытались проникнуть в здание.

Волна протестов из-за инициированных изменений в финансировании общественных вещателей началась еще в апреле, к ней присоединились многие обычные граждане.

21 июня в Праге тысячи людей вышли на марш, чтобы выразить протест против запланированной чешским правительством реформы.

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