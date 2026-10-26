В Чехии тысячи людей вышли на протест против планов правительства в отношении общественных СМИ

В воскресенье, 25 октября, в столице Чехии тысячи людей вышли на демонстрацию против планов правительственной коалиции отменить лицензионные сборы за телевидение и радио.

Об этом пишет ČTK, передает "Европейская правда".

Демонстрация под лозунгом "Руки прочь от СМИ" состоялась на Староместской площади в Праге. Её организовала общественная инициатива "Миллион моментов за демократию".

"We've had enough!" was the chant at a protest in central Prague this afternoon. The Czech government is ending the license fee system for public broadcasters Czech TV and Czech Radio, hobbling them financially and, critics say, increasing likelihood of political interference. https://t.co/5J2C5H02qR – Ian Willoughby (@Ian_Willoughby) October 25, 2026

Протестующие выступили против законопроекта, предусматривающего отмену лицензионных сборов для Чешского телевидения и Чешского радио, а также перевод их финансирования в государственный бюджет.

Участники держали чешские флаги и плакаты с надписями "Мы не отдадим СМИ" и "Руки прочь от ČT и ČRo". Также раздавались призывы к отставке премьер-министра.

Мирная акция завершилась около 17:30 исполнением национального гимна, а участники осветили площадь фонариками мобильных телефонов.

Фото: ČTK

Czech national anthem performed from Old Town Square in Prague during the protest against government plans to replace public media license fees with direct state funding 🇨🇿 https://t.co/Zs2zzlWbk6 – 𝓔𝓶𝓲𝓵𝔂 💎 (@em_mls) October 25, 2026

Протесты прошли и в других городах Чехии. В частности, в Брно собралось около 4 тысяч человек, менее массовые демонстрации прошли в Либерце и Чешских Будейовицах.

В Йиндржихуве-Градеце на протест вышли около 300 человек, а в Гумполеце – примерно 40.

Организаторы заявили, что хотели продемонстрировать поддержку независимых общественных СМИ не только в крупных городах, но и в небольших населённых пунктах.

Законопроект на данный момент прошел первое чтение в парламенте.

Отметим, что 23 октября вечером пражская полиция вступила в столкновения с протестующими у здания Палаты депутатов, участники митинга пытались проникнуть в здание.

Волна протестов из-за инициированных изменений в финансировании общественных вещателей началась еще в апреле, к ней присоединились многие обычные граждане.

21 июня в Праге тысячи людей вышли на марш, чтобы выразить протест против запланированной чешским правительством реформы.