СМИ: 4 страны ЕС требуют учитывать влияние гибридных действий РФ при выплате субсидий фермерам

Польша вместе с Эстонией, Финляндией и Латвией настаивает на том, что сбои в работе GPS и другие гибридные действия не должны лишать фермеров субсидий ЕС.

Об этом стало известно польской радиостанции RMF FM, передает "Европейская правда".

Страны хотят, чтобы гибридные угрозы были учтены в положениях о так называемом "форс-мажорном обстоятельстве" в будущей Общей сельскохозяйственной политике (ОСП).

Четыре государства подали совместное предложение по статье 20k проекта регламента об ОСП на 2028–2034 годы. Документ поступил на рассмотрение Совета ЕС 19 октября. Как выяснила RMF FM, предложенное положение должно быть включено в преамбулу регламента, поскольку на нынешнем этапе переговоров было уже слишком поздно изменять саму норму.

Форс-мажор означает чрезвычайные обстоятельства, находящиеся вне контроля фермера и способные сделать невозможным выполнение им определенных обязательств по обработке земли. Это имеет значение, в частности, при оценке права на финансовую поддержку ЕС и возможных санкций за невыполнение требований.

Польша и три другие страны хотят, чтобы при оценке таких ситуаций учитывались также гибридные угрозы, в частности помехи в работе GPS-сигнала, которые могут затруднять использование технологий, применяемых в современном сельском хозяйстве.

В ходе понедельничного заседания министров сельского хозяйства в Люксембурге представитель Эстонии подтвердил, что четыре страны совместно выступили по этому вопросу.

"Вместе с Финляндией, Латвией и Польшей мы подали совместное предложение, в котором подчеркнули угрозы безопасности и геополитические угрозы вдоль восточной границы ЕС", – сказал он.

Для Польши, Эстонии, Латвии и Финляндии речь идет о приведении законодательства ЕС в соответствие с реалиями безопасности на восточном фланге. Помехи в спутниковом сигнале могут затруднять работу хозяйств, а новые правила должны позволять учитывать такие события при оценке того, выполнил ли фермер свои обязанности.

Проблемы со спутниковым позиционированием GPS начались летом 2022 года, после того как Россия вторглась в Украину.

Напомним, летом прошлого года 13 стран ЕС призвали Европейскую комиссию принять меры в связи с перебоями в работе Глобальной навигационной спутниковой системы (GNSS) в странах сообщества.

Эстония ранее заявляла, что подавление сигналов GPS является нарушением международного права со стороны РФ.

Финское агентство транспорта и связи Traficom ранее заявило, что подавление сигналов GPS над Балтийским морем "скорее всего" является побочным эффектом борьбы России с беспилотниками.

До этого страны Балтии предупредили, что подавление сигналов GPS, в котором обвиняют Россию, может привести к авиакатастрофе.