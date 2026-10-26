Совет ЕС выделяет 4,7 млрд евро в качестве компенсации государствам-членам за поддержку Украины

26 октября Совет ЕС принял пакет из восьми решений, позволяющих использовать 4,7 млрд евро из Европейского фонда мира (European Peace Facility) для государств-членов Союза, оказывающих поддержку Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

Эти решения позволяют осуществить частичное возмещение из Европейского фонда мира военной помощи, уже предоставленной государствами-членами, на общую сумму 4,7 млрд евро. Они также предусматривают дополнительное финансирование для военной миссии ЕС по поддержке Украины EUMAM на общую сумму 230 млн евро.

"Эти решения являются важным шагом на пути к реализации политической договоренности, достигнутой государствами-членами ЕС 25 сентября 2026 года, о мобилизации 6,6 млрд евро для Украины из Европейского фонда мира. Соглашение предусматривало предоставление 1 млрд евро новой военной помощи Украине и дальнейшее усиление EUMAM Ukraine в 2027 году", – говорится в заявлении.

Принятые решения увеличивают общий объем поддержки ЕС для Украины в рамках European Peace Facility до 10,8 млрд евро, включая 9,9 млрд евро на возмещение стоимости военной помощи, предоставленной государствами-членами, и 950 млн евро на военную подготовку в рамках EUMAM, заявили в Совете ЕС.

Напомним, дебаты по поводу 6,6 млрд евро из Европейского фонда носят довольно затянутый характер. Ранее в Совете ЕС планировали разблокировать эти средства еще 28 сентября.

Также Болгария сообщила, что не будет участвовать в финансировании закупок нового летального оружия для Украины через Европейский фонд мира.