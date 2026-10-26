В Сербии толпа ворвалась в здание проправительственного телеканала

В Сербии разъяренная толпа ворвалась в здание проправительственного телеканала Informer и не выпускает журналистов.

Об этом пишет Vreme, сообщает "Европейская правда".

Владелец и главный редактор телеканала Драган Вучичевич заявил, что в прямом эфире происходил захват заложников, а в полиции, по его словам, тем временем ответили, что все линии заняты. Также Вучичевич заявил, что ему пришлось позвонить Илии Срдановичу, возглавившему избирательный блок "Студенческий список", чтобы тот его защитил, но тщетно.

Также издание сообщает, что одному человеку внутри здания стало плохо, ей вызвали скорую помощь.

Напомним, на досрочных парламентских выборах в Сербии победу одержал "Студенческий список", набравший почти 53% голосов избирателей.

Вечером 25 октября бывший президент Сербии и лидер избирательного списка "Единая Сербия" Александар Вучич признал своё поражение.

Подробнее об этом читайте в статье: Сербия свергла Вучича. Развернётся ли власть от России к Евросоюзу и чего ждать Украине