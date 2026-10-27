В Турции торнадо унес жизни как минимум четырёх человек

В Турции сообщили о гибели как минимум четырёх рабочих в результате торнадо.

Об этом пишет Euronews со ссылкой на данные местных властей Анталии, передает "Европейская правда".

Как отмечается, торнадо прошел возле строительной площадки в Анталии и опрокинул жилые контейнеры и башенный кран. Сильный дождь также затопил дороги в Стамбуле.

По данным администрации губернатора Анталии, в результате этого четверо строителей погибли, а пятый получил ранения. Отмечается, что двое рабочих погибли на месте происшествия, а ещё двое – в больнице.

Antalya'nın Kepez ilçesinde etkili olan hortumda parçalanan iki konteynerde bulunan 4 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı Antalya Valisi Hulusi Şahin: – Maalesef 2 işçimiz olay yerinde 2 işçimiz de kaldırıldıkları hastanede vefat ettiler – Bir işçimiz yaralı durumu hafif. Çok enteresan bir doğa olayı ile karşı karşıyayız. Çünkü şehrin herhangi başka bir yerinde fırtına, hortum ihbar edilmedi – Civarındaki binalarda bir şey yok ama sadece bu alanda iki konteyneri paramparça eden bir hortumla karşı karşıyayız –Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya için sarı kodlu sağanak yağış uyarısında bulunmuştu – Nevzat Çiçek (@nevzatcicek) October 26, 2026

В начале октября редкий двойной водяной смерч обрушился на побережье недалеко от Марсалы на западе итальянской Сицилии.

В конце августа торнадо пронесся по деревне на юго-западе Франции, в результате чего 41 человек пострадал и сотни домов были повреждены.