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В Турции торнадо унес жизни как минимум четырёх человек

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Новости — Вторник, 27 октября 2026, 13:06 — Уляна Кричковская-Богданова

В Турции сообщили о гибели как минимум четырёх рабочих в результате торнадо.

Об этом пишет Euronews со ссылкой на данные местных властей Анталии, передает "Европейская правда".

Как отмечается, торнадо прошел возле строительной площадки в Анталии и опрокинул жилые контейнеры и башенный кран. Сильный дождь также затопил дороги в Стамбуле.

По данным администрации губернатора Анталии, в результате этого четверо строителей погибли, а пятый получил ранения. Отмечается, что двое рабочих погибли на месте происшествия, а ещё двое – в больнице. 

В начале октября редкий двойной водяной смерч обрушился на побережье недалеко от Марсалы на западе итальянской Сицилии.

В конце августа торнадо пронесся по деревне на юго-западе Франции, в результате чего 41 человек пострадал и сотни домов были повреждены.

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