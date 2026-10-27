Суд в Германии отказался прекратить разбирательство по делу о взрывах на "Северных потоках"

Судебное разбирательство в Гамбурге по делу о взрывах на газопроводах "Северного потока" не будет прекращено, несмотря на ходатайство адвокатов обвиняемого.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ntv.

Высший региональный суд Гамбурга отклонил соответствующее ходатайство стороны защиты на второй день судебного разбирательства.

Защита просила прекратить судебный процесс, поскольку обвиняемый Сергей Кузнецов, ранее занимавший должность офицера, был обязан соблюдать тайну и поэтому не мог ни консультироваться со своими адвокатами, ни давать показания в суде. В противном случае ему грозили бы суровые наказания в Украине.

"Согласно немецкому законодательству, обвиняемый не ограничен в своей защитной позиции", – пояснил председательствующий судья.

По его словам, свобода слова в Германии не ограничивается правилами государственной службы иностранного государства.

Как известно, в середине октября в Гамбурге начался судебный процесс над бывшим украинским военнослужащим Сергеем Кузнецовым, которого Германия обвиняет в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток".

Кузнецова задержали летом 2025 года во время отпуска в Италии. Впоследствии его экстрадировали в Германию.

В конце июня 2026 года Федеральная прокуратура Германии опубликовала официальное сообщение о предъявлении Кузнецову обвинений; в нём отмечается, что он и другие участники группы действовали от имени властей Украины.