Тысяча фермеров на тракторах устроили акцию протеста в Мадриде

Около 500 тракторов и тысячи фермеров со всей Испании 28 октября начали протест в испанском Мадриде, требуя от правительства принять немедленные меры в связи с ростом цен.

Об этом сообщает El Mundo, передает "Европейская правда".

Участники акции утром 28 октября въехали в Мадрид пятью колоннами тракторов и движутся к площади Колумба в центре испанской столицы. Оттуда в 11:00 они отправятся по городу к зданию Министерства сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия.

Планируется, что акция продлится до 18:00.

Протестующие в первую очередь требуют от правительства принять чрезвычайный план действий в отношении производственных затрат и сельскохозяйственного дизельного топлива для профессионального использования. А также – чтобы Общая сельскохозяйственная политика имела собственный и достаточный бюджет в следующем бюджете Европейского Союза.

Ранее министры сельского хозяйства стран ЕС достигли соглашения относительно будущей Общей сельскохозяйственной политики, реализация которой будет зависеть от переговоров по бюджету Европейского Союза.

Напомним, 25 октября в центре Барселоны вспыхнули беспорядки во время протестов: протестующие бросали в правоохранителей камни и другие тяжелые предметы, а несколько групп возводили баррикады, поджигали мусорные баки и разбивали витрины магазинов.