Украина получила 50 млн евро от Банка развития Совета Европы и Италии в качестве компенсации за жилье

Украина получила 50 млн евро в рамках проекта Банка развития Совета Европы (БРСЕ) "HOME: Компенсация за уничтоженное жилье", привлеченные средства будут направлены на финансирование жилищных сертификатов в рамках государственной программы "еВосстановление".

Об этом сообщило Министерство финансов Украины, пишет "Европейская правда".

25 млн евро предоставлено Банком развития Совета Европы и 25 млн евро – при финансовой поддержке правительства Итальянской Республики.

Рамочное соглашение о втором дополнительном финансировании проекта HOME было подписано 26 июня 2026 года во время Конференции по восстановлению Украины URC-2026 в Гданьске.

Общий объем нового пакета финансирования составляет 100 млн евро, половину из которых – 50 млн евро – обеспечивает правительство Италии через механизм БРРЕ.

Ранее Украина уже привлекла 200 млн евро в рамках предыдущих этапов проекта HOME. За счет этих средств было профинансировано более 6 000 жилищных сертификатов для граждан, лишившихся жилья в результате войны.

Напомним, в конце сентября Международный реестр ущерба, нанесенного агрессией России против Украины, открыл для подачи заявлений все 43 категории, предусмотренные его мандатом. Таким образом завершился поэтапный запуск системы подачи заявлений, который начался в апреле 2024 года.

"ЕвроПравда" ранее опубликовала пошаговую инструкцию, как подать заявление в Реестр ущерба от российской агрессии.