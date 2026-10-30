В диссертации премьера Литвы обнаружили плагиат, дали полгода на исправление

Премьер-министру Литвы Миндаугасу Синкявичусу предоставлено шесть месяцев на исправление случаев плагиата и других нарушений академической этики в его докторской диссертации, однако университетская комиссия по этике приняла решение не лишать его ученой степени немедленно.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Комиссия по этике Университета управления и экономики ISM выявила в диссертации Синкявичюса 2015 года, посвященной употреблению алкоголя, пять случаев плагиата и два случая ненадлежащего использования текста, не являющегося плагиатом.

Комиссия пришла к выводу, что эти нарушения противоречат принципам академической добросовестности университета и требованиям к независимым докторским исследованиям.

Она рекомендовала ректору университета поручить декану аспирантуры установить требования по обнародованию перечня исправлений и надлежащему указанию источников в течение 60 календарных дней. После утверждения этих требований Синкявичюс будет иметь шесть месяцев на внесение исправлений.

Пересмотренная диссертация будет рассмотрена докторской комиссией и опубликована вместе с приложением с исправлениями. Если Синкявичюс откажется устранить недостатки в установленные сроки, комиссия может рекомендовать начать процедуру лишения его докторской степени.

Комиссия отметила, что немедленное лишение ученой степени было бы несоразмерным наказанием. Она не выявила нарушений в процедурах оценки или защиты диссертации.

Синкявичюс признал выводы комиссии и пообещал подготовить исправления.

"Я сам провёл анализ данных и сформулировал выводы. Поэтому я никогда не сомневался в своей работе, но не отрицаю выявленных нарушений", – сказал он в пятницу агентству BNS.

Расследование было начато после обвинений в плагиате, которые появились в июле. Комиссия приступила к рассмотрению жалобы в августе, а впоследствии получила ещё две жалобы.

Синкявичюс защитил свою докторскую диссертацию в ISM в 2015 году.