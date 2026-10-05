Греция вернула Болгарии останки одного из её важнейших правителей

В Болгарию были возвращены останки бывшего царя страны Самуила, которые более 60 лет находились в Греции.

Об этом пишет Euronews, передает "Европейская правда".

Возвращение останков царя Самуила в Софию стало возможным после того, как обе страны заключили соглашение об обмене историческими религиозными реликвиями.

Согласно ей, Болгария вернет религиозные реликвии, вывезенные из греческих монастырей во время Первой мировой войны.

Останки царя были доставлены в Софию в субботу, 3 октября, в сопровождении военного парада. Затем почетный караул перенес гроб в рамках государственной процессии в церковь Святой Софии.

Отмечается, что царь Самуил провел свое правление, ведя борьбу с Византийской империей с целью расширения своего королевства, и умер в 1014 году. Его останки были найдены в приграничной зоне Греции 60 лет назад, и Болгария десятилетиями вела переговоры с Афинами об их возвращении на родину.

В Болгарии Самуила считают символом национальной идентичности.

Напомним, в сентябре премьер Греции Кириакос Мицотакис заявил, что соглашение о возвращении мраморных скульптур Парфенона из Великобритании еще можно заключить при условии "политической воли".

Британский музей всегда исключал возможность возвращения мраморных скульптур и настаивал на том, что они были приобретены на законных основаниях.