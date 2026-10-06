В Великобритании трое иранцев предстали перед судом по подозрению в слежке за журналистами

Во вторник, 6 октября, британские прокуроры сообщили лондонскому жюри присяжных, что трое иранцев от имени иранской службы внешней разведки якобы вели слежку за журналистами-диссидентами, проживающими в Великобритании, с целью нападения на них "в отместку за их критику иранского режима".

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Как отмечается, эту троицу обвиняют в слежке за журналистами, работающими на телеканале "Iran International" – персианоязычной телевизионной станции, критикующей правительство Ирана, – в период с августа 2024 года по март 2025 года.

Речь идет о 41-летнем Мустафе Сепахванди, 46-летнем Фархаде Джавади Манеше и 57-летнем Шапуре Калехали Хани Нури. Каждый из них отрицает два обвинения по британскому Закону о национальной безопасности, принятому для предоставления властям новых полномочий в борьбе с угрозами со стороны иностранных государств.

"Устранение враждебных или критических голосов (…) фактически стало основной политикой Исламской Республики Иран", – заявил присяжным прокурор Билл Эмлин Джонс.

Он отметил, что трое подсудимых проводили расследование в отношении как минимум двух журналистов "Iran International", посещая связанные с ними адреса и делая фотографии и видеозаписи с целью подготовки нападения, которое должен был совершить Сепахванд.

"Их конечной целью было то, чтобы одна, а возможно, и более чем одна из этих целей подверглась серьезному насилию – несомненно, в качестве мести за их критику иранского режима и с целью попытки заставить замолчать и запугать других", – сказал он.

Прокурор сообщил суду, что трое подсудимых признали, что посещали эти места и делали фотографии и видеозаписи, но отрицали мотивы своих действий.

Также недавно в Великобритании двум гражданам Ирана предъявили обвинения в террористических преступлениях в связи с предполагаемым заговором против еврейской общины в Манчестере.

Сообщалось, что лондонская полиция расследует возможную причастность Ирана к серии нападений на объекты еврейской общины.