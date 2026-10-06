В Польше задержали юношу, угрожавшего взорвать школу и вокзал в Познани

Польские полицейские задержали 19-летнего молодого человека, угрожавшего взорвать школу и железнодорожный вокзал в Познани.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

В конце сентября 19-летний молодой человек отправил на электронные адреса нескольких учреждений письма с угрозами использования взрывчатых веществ. В письмах он угрожал взорвать железнодорожный вокзал, платформы и школу.

В одном из писем его автор, выдавая себя за ученика школы, угрожал взорвать себя с помощью взрывных устройств в одном из классов. В следующем письме, используя другие данные, он угрожал взорвать главный вокзал и железнодорожные платформы. "За отказ от реализации угроз он требовал 300 тысяч злотых наличными, которые должны были быть оставлены в чемодане в парке в познанском Стшешине", – сообщает подполковник Лукаш Патерский из познанской полиции.

Информацию о возможной угрозе полицейские восприняли очень серьезно. В указанные места были направлены полицейские-пиротехники и кинологи со служебными собаками.

Правоохранители тщательно проверили школу, вокзал и указанные перроны и не обнаружили в этих местах никаких взрывных устройств. Также не было необходимости проводить эвакуацию учеников или жителей.

Эксперты из Центрального бюро по борьбе с киберпреступностью установили адрес проживания автора писем – это 19-летний молодой человек из Новотомыского повета. В его доме полицейские изъяли электронные устройства, на которых нашли отправленные письма. Молодому человеку предъявили обвинение в ложной тревоге, за что ему сейчас грозит 8 лет лишения свободы. В настоящее время он находится под стражей.

"Ложная тревога – это не шутка. Она означает необходимость направления на место происшествия полицейских, саперов, кинологов и других служб. В то же время их помощь может понадобиться людям, которые действительно находятся в опасности", – напоминает полиция.

Напомним, утром 10 сентября полиция Вильнюса получила письмо о якобы взрывчатке в нескольких школах литовской столицы.

До этого в Чехии более 200 человек эвакуировали из больницы из-за сообщения о заминировании.