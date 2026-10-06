ЕС представит "дорожную карту" вступления для Украины 28 октября

Коллегия Европейской комиссии планирует утвердить "дорожные карты" для вступления в Евросоюз четырёх наиболее эффективных стран-кандидатов – Черногории, Албании, Украины и Молдовы – 28 октября, одновременно с ежегодными отчётами о прогрессе кандидатов на членство в ЕС.

Об этом корреспондентке "Европейской правды" в Брюсселе стало известно от чиновника ЕС, хорошо знакомого с процессами, на условиях анонимности.

Еврокомиссия 28 октября представит "дорожные карты" членства в ЕС для Украины, Молдовы, Черногории и Албании в рамках презентации "Пакет расширения 2026".

"Ориентировочные "дорожные карты" пути к членству в ЕС для Черногории, Албании, Молдовы и Украины будут представлены в рамках "Пакет расширения" 2026 года", – заявил собеседник "ЕвроПравды".

Он добавил, что "дорожные карты" будут действовать при условии, что государства-кандидаты "сохранят темп реформ".

Как сообщала "Европейская правда", 6 октября коллегия Еврокомиссии одобрила пакет предложений по внесению изменений в политику перед предстоящими расширениями ЕС (pre-enlargement policy reviews), которые позволят принять в состав Евросоюза новых членов, включая Украину.

"ЕвроПравда" уже сообщала, что ЕС также разрабатывает предложения, согласно которым четыре страны, считающиеся лидерами в евроинтеграции – Черногория, Украина, Молдова и Албания – получат дорожные карты к членству.

Ранее было объявлено, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и комиссар по вопросам расширения Марта Кос предложат изменения во внутренние механизмы функционирования ЕС, чтобы обеспечить меры предосторожности, которые не позволят новым членам нарушать ключевые направления политики или отказываться от своих обязательств.

Марта Кос ранее представила четыре направления изменений в процессе расширения ЕС – внутренние реформы блока, усиленные демократические гарантии, постепенная интеграция и переходные меры.