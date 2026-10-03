Подозреваемого в убийстве бывшего министра Британии обвинили в подготовке нападения на Фараджа

Мужчину, которого обвиняют в убийстве бывшей министра Энн Виддекомб, также обвинили в подготовке террористических актов, в частности против лидера правопопулистской партии Reform UK Найджела Фараджа.

Об этом пишет BBC, передает "Европейская правда".

Представители антитеррористической полиции сообщили, что 28-летнему Джошуа Керри в пятницу, 2 октября, было предъявлено одно обвинение в подготовке террористических актов.

Обвинение касается деятельности, которая, как утверждается, имела место в период с мая 2024 года по июль 2026 года.

Заместитель помощника комиссара полиции по вопросам борьбы с терроризмом Вики Эванс отметила, что выдвинутое обвинение стало результатом "чрезвычайно интенсивного и сложного расследования".

"Это расследование проводила специальная группа детективов, аналитиков и судебных экспертов, которые работали по нескольким направлениям, что и привело к предъявлению этого очень серьезного обвинения", – добавила она.

Министр внутренних дел Шабана Махмуд заявила, что понимает, что это новое обвинение вызывает "чрезвычайную обеспокоенность", и выразила "глубокое сочувствие" Фараджу и его семье.

"Пусть никто не заблуждается: нападение на любого из политиков – это нападение на всех нас", – сказала она.

В июле Керри было предъявлено обвинение в убийстве 78-летней Виддекомб, бывшей министры из партии консерваторов и пресс-секретаря партии Reform UK.

Стоит отметить, что партия Фараджа, ранее одержавшая убедительную победу на местных выборах, сейчас находится под следствием парламентских органов в связи с незадекларированным пожертвованием в размере 5 млн фунтов от криптомиллиардера Кристофера Гарборна.

Позже двое помощников Фараджа – Дэн Джукс и руководитель отдела политики Джеймс Орр –пошли в отставку на время расследования тайной операции по раскрытию незаконных пожертвований.

А сейчас партия получила рекордное финансированиев размере 72 млн фунтов от двух инвесторов.