В Финляндии отклонили шесть сделок о покупке недвижимости, в том числе из-за угроз нацбезопасности

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен провел проверку шести запросов о выдаче разрешений на приобретение недвижимости покупателями из стран, не входящих в ЕС и Европейскую экономическую зону (ЕЭЗ), и отклонил их.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление Министерства обороны Финляндии.

Запросы касались недвижимости, расположенной в портовом городе Котка, который через Финский залив граничит с РФ, а также в населенных пунктах Вийтасаари, Миехиккяля и приграничном городе Иматра.

В делах о покупке недвижимости в Котке, Вийтасаари и Миехиккяля заявителями являются граждане России, Черногории и Израиля. Заявку на приобретение недвижимости, расположенной в Иматре, подала зарегистрированная в Италии компания, находящаяся в собственности субъекта, не входящего в страны ЕС и ЕЭЗ.

Объекты планировалось приобрести для различных целей, таких как аренда и рекреационная деятельность.

В случае со сделкой с недвижимостью в Котке Министерство обороны обосновывает отрицательное решение тем, что приобретение может представлять угрозу национальной безопасности или энергетической безопасности. Решение основано на законе о необходимости получения разрешения на определенные сделки с недвижимостью.

Отказы по запросам в Вейтасаари, Миехиккяли и Иматре обусловлены тем, что заявители, несмотря на напоминания, не предоставили информации или дополнительных пояснений, которые требовало ведомство. Решения основаны на Законе о необходимости получения разрешения на приобретение определённых объектов недвижимости, а также на Административном законе.

"Благодаря строгому контролю за недвижимостью мы снижаем риски для безопасности Финляндии. Мы заблокировали одну сделку, в которой объект недвижимости, учитывая его расположение, мог бы повлиять на безопасность Финляндии. В других случаях отклонение решений было связано с тем, что заявители не выполнили свою обязанность предоставить Министерству обороны необходимые дополнительные пояснения для проведения оценки безопасности", – отметил министр обороны.

Напомним, 30 сентября правительство Литвы одобрило законопроект, который запрещает гражданам России и Беларуси приобретать недвижимость в районах, расположенных вблизи стратегически важных объектов, даже если у них есть вид на жительство.

В конце августа шведские вооруженные силы обратились к правительству с просьбой экспроприировать имущество, принадлежащее гражданину России, вблизи военно-морской базы Муско на Стокгольмском архипелаге.

А в июне Сейм Латвии одобрил ограничения на выдачу видов на жительство гражданам РФ и Беларуси.