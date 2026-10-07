Литва планирует задействовать армию для охраны границы с Калининградской областью
Глава МВД Литвы Мартинас Кателинас сообщил, что обратился к министру обороны с просьбой задействовать армию для оказания помощи пограничникам в защите границы с Калининградской областью России.
Об этом министр написал в социальной сети Facebook в среду, сообщает "Европейская правда".
Министр подчеркнул, что на данный момент ситуация на литовской границе спокойная, а привлечение военных является превентивным решением.
"После вчерашнего инцидента на латвийской границе, оценив общую ситуацию с безопасностью в регионе и сигналы о том, что Россия может объявить мобилизацию, мы принимаем дополнительные превентивные меры. Я обратился к министру обороны Робертасу Каунасу с просьбой задействовать силы литовской армии для оказания помощи пограничникам в защите границы с Калининградской областью", – сообщил глава МВД Литвы.
Он добавил, что "граница защищена" и "Литва готова".
Как сообщалось, на этой неделе агрессивные вооружённые сопровождающие в масках пытались переправить из Беларуси в Латвию группу нелегальных мигрантов.
Глава МИД Андрей Сибига, комментируя инцидент с вооружёнными людьми в масках, угрожавшими латвийским военным на границе с Беларусью, заявил, что за этим стоит Москва.