Литва планирует задействовать армию для охраны границы с Калининградской областью

Глава МВД Литвы Мартинас Кателинас сообщил, что обратился к министру обороны с просьбой задействовать армию для оказания помощи пограничникам в защите границы с Калининградской областью России.

Об этом министр написал в социальной сети Facebook в среду, сообщает "Европейская правда".

Министр подчеркнул, что на данный момент ситуация на литовской границе спокойная, а привлечение военных является превентивным решением.

"После вчерашнего инцидента на латвийской границе, оценив общую ситуацию с безопасностью в регионе и сигналы о том, что Россия может объявить мобилизацию, мы принимаем дополнительные превентивные меры. Я обратился к министру обороны Робертасу Каунасу с просьбой задействовать силы литовской армии для оказания помощи пограничникам в защите границы с Калининградской областью", – сообщил глава МВД Литвы.

Он добавил, что "граница защищена" и "Литва готова".

Как сообщалось, на этой неделе агрессивные вооружённые сопровождающие в масках пытались переправить из Беларуси в Латвию группу нелегальных мигрантов.

Глава МИД Андрей Сибига, комментируя инцидент с вооружёнными людьми в масках, угрожавшими латвийским военным на границе с Беларусью, заявил, что за этим стоит Москва.