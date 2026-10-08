В Литве предлагают установить фиксированные маршруты для россиян, следующих транзитом

Министр внутренних дел Литвы Мартинас Кателинас считает, что для усиления контроля за гражданами России, следующими транзитом через Литву, следует четко определить их маршрут.

Слова чиновника цитирует LRT, передает "Европейская правда".

Глава МВД предлагает фиксировать конкретные маршруты, по которым могут двигаться автомобили россиян, находящихся в Литве транзитом.

"Мое предложение и моя задача в министерстве заключаются в том, чтобы найти способ фиксировать конкретный маршрут автомобилей, проезжающих транзитом, чтобы мы знали, что гражданин России пересекает границу только в одном месте и должен двигаться по определенному маршруту, чтобы пересечь границу в Калининграде, или наоборот", – сказал он журналистам в Сейме.

По его словам, таким образом правительство обеспечит усиленный контроль за гражданами РФ, находящимися в Литве транзитом.

"И если мы, используя имеющиеся технологии, будем фиксировать транзитные номерные знаки, которые в системах находятся на другой части территории Литовской Республики, мы сможем зафиксировать нарушения и принять меры", – утверждал Кателинас.

Во вторник Сейм отклонил поправки депутата Арвидаса Анушаускаса о сокращении срока пребывания в Литве россиян, путешествующих транзитом. Законодатель предлагал установить лимит в шесть часов прямого транзита вместо ныне установленных 24 часов.

По словам министра внутренних дел, ограничение продолжительности пребывания является безрезультатным и контрпродуктивным. По его мнению, сокращение продолжительности лишь увеличило бы количество нарушений, но не ограничило бы возможности российских граждан, путешествующих на автомобиле, попасть в любую точку Литвы.

Кателинас считает, что определение маршрутов решило бы эту проблему.

По данным Государственной службы охраны границ, в прошлом году с документами упрощенного транзита через территорию Литвы проехало почти 13 тыс. легковых автомобилей с российскими регистрационными номерами.

Напомним, в феврале в Литве проходили межведомственные функциональные учения на государственном уровне для оценки контроля упрощенного транзита в российский Калининград.

Стоит отметить, что в Литве допускали возможность приостановить транзит в Калининград и из него из-за ситуации с метеошарами, залетавшими с белорусской стороны.