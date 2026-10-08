Сибига: визит Военного комитета НАТО в Киев – четкий ответ на запугивания со стороны России

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал визит Военного комитета НАТО в Киев четким ответом на попытки России запугать иностранных дипломатов и заставить их покинуть украинскую столицу.

Об этом Сибига заявил в соцсети X, сообщает "Европейская правда".

Министр приветствовал своевременный визит Военного комитета НАТО в Киев на этой неделе и подчеркнул, что это первый подобный визит в украинскую столицу за всю историю независимости Украины.

Сибига отметил, что на фоне непрекращающихся российских ударов и угроз в Киев прибыло все военное руководство НАТО и представители всех 32 стран-членов Альянса.

"Первое в истории заседание Совета НАТО-Украина на уровне Военного комитета, которое состоялось в Украине под совместным председательством адмирала Джузеппе Каво Драгоне и Главнокомандующего Михаила Драпатого, является мощным символом поддержки и солидарности. Этот визит также является четким ответом на попытки России запугать иностранных дипломатов, чтобы те покинули Киев", – заявил Сибига.

Несмотря на российские угрозы, атаки и диверсии на территории стран-членов Альянса, подчеркнул министр, отношения между Украиной и НАТО только укрепляются.

"Наши партнеры из первых уст узнали о реальной ситуации на поле боя, военной стратегии Украины и наших важнейших потребностях. Специальные брифинги были посвящены вопросам противовоздушной обороны и дальнобойных ударов. Союзники также проинформировали нас о ходе реализации конкретных пакетов помощи в сфере противовоздушной обороны, в частности о 20-миллиметровых боеприпасах для самолетов F-16", – отметил глава МИД.

Он добавил, что в настоящее время существует беспрецедентный спрос на учет боевого опыта и знаний Украины в доктринах, стандартах и оборонном планировании НАТО.

"Опыт Украины делает весь Альянс сильнее, и наше будущее – в НАТО", – констатировал Сибига.

В НАТО ранее сообщили, что 32 военных представителя стран-членов Альянса во вторник находились в Киеве, где обсудили с главнокомандующим ВСУ военные приоритеты Украины и ее опыт, который позволит усилить готовность НАТО к текущим и будущим угрозам.

Как сообщалось, главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевичразрабатывает стратегию достижения быстрой победы в случае российского нападения на восточный фланг Альянса, уделяя особое внимание интеграции новых оборонных технологий, таких как дроны и искусственный интеллект.