НАТО проведет важные ядерные учения на фоне обострения риторики с Россией

НАТО стремится заверить Россию, что предстоящих ядерных учений в Италии не стоит бояться, несмотря на высокую напряженность в отношениях между Альянсом и Москвой.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

В четверг НАТО объявило, что 17 стран-членов примут участие в ежегодных учениях Steadfast Noon, которые пройдут с 13 по 23 октября. Однако в этом году учения проходят на фоне напряженного обмена письмами между Москвой и НАТО после того, как в августе союзники провели учения вблизи российской Калининградской области.

"Мы проводим это каждый год, и… это также является четким сигналом для таких стран, как Россия, что нет причин для беспокойства. Это предсказуемо, и нет оснований для просчетов", – сказала Насима Барроуз, директор по вопросам ядерной политики НАТО.

"Их цель, по сути, заключается в том, чтобы подготовить наши союзные силы, чтобы мы были готовы и подготовлены, а также чтобы обеспечить безопасность и защищенность нашего ядерного потенциала", – отметила она.

После предыдущих учений НАТО Москва направила альянсу письмо, в котором угрожала нанести удар по территории союзников и упоминала о применении своего ядерного арсенала – шаг, который генеральный секретарь НАТО Марк Рютте публично осудил на прошлой неделе.

Напряженность растет, поскольку европейские страны обвиняют Россию в диверсиях и усилении так называемых гибридных атак по всему континенту.

"Наша цель – действительно сохранить спокойствие", – сказал высокопоставленный представитель НАТО. Российские чиновники "продолжают нагнетать эту атмосферу напряженности, а мы будем и впредь пытаться ее успокоить", – добавил он.

Полковник ВС США Дэвид Булл, руководитель ядерных операций НАТО, отметил, что в учениях участвует "такое же" количество участников, как и в предыдущие годы, и что они охватывают всё – от "имитированной боевой готовности до учений с реальными полётами", – но "без применения реального ядерного оружия".

В учениях также примут участие самолеты двойного назначения и наземные войска для обеспечения учений и отработки процедур погрузки, заправки и технического обслуживания самолетов, добавил высокопоставленный военный представитель НАТО.

Недавно Россия передала НАТО документ, в котором заявила о возможности применения всего имеющегося арсенала, включая ядерное оружие, в случае попытки Альянса изолировать Калининградскую область.

В НАТО в ответ на российские угрозы подчеркнули оборонительный характер Альянса и призвали Россию прекратить безответственную ядерную риторику.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, в частности, подчеркнул, что Путин знает, что никогда не сможет победить НАТО.

В Литве новые российские угрозы в отношении Калининграда назвали психологическим давлением.