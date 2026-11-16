Британская подводная лодка с ракетами Trident установила рекорд по продолжительности боевого патрулирования

Подводная лодка британских Королевских ВМС, оснащенная ядерными ракетами Trident вернулась на свою шотландскую базу после рекордных 217 дней, проведенных под водой на патрулировании.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

Экипаж HMS Vengeance численностью 140 человек провёл это время почти в полной изоляции под водой. Подводная лодка вышла с базы Фаслейн вблизи города Геленсбург 12 апреля. Это было самое длительное подводное развертывание британского военного корабля такого типа.

За последние годы обычная продолжительность патрулирования британских атомных подводных лодок класса Vanguard, вооруженных баллистическими ракетами, увеличилась более чем вдвое. Теперь шестимесячные патрулирования стали обычным явлением из-за нехватки исправных подводных лодок, пригодных для выхода в море. Ранее патрулирование обычно длилось три месяца.

Ожидалось, что HMS Vengeance вернётся в Фаслейн ещё в позапрошлые выходные.

Однако, по сообщениям, возвращение задержалось из-за того, что подводная лодка, которая должна была сменить её на патрулировании, была вынуждена вернуться на базу для устранения технической неисправности.

На прошлой неделе на конференции в Осло глава Королевского военно-морского флота, адмирал сэр Гвин Дженкинс, отметил преданность подводников делу обеспечения безопасности НАТО.

В то же время он заявил, что Великобритания должна лучше заботиться о техническом обслуживании своего флота.

Предыдущий рекорд непрерывного подводного патрулирования Королевского флота, как сообщается, был установлен кораблем "Vanguard" в апреле, когда он вернулся в Фаслейн после 205 дней отсутствия.

С 1969 года у Великобритании всегда была по крайней мере одна подводная лодка, вооруженная баллистическими ракетами, которая патрулировала море для обеспечения "ядерного сдерживания".

Логика заключается в том, что если бы Великобритания подверглась ядерному нападению, она могла бы нанести ответный удар по агрессору.

Напомним, в марте 2025 года тогдашний премьер-министр Великобритании Кир Стармер совершил первый за более чем 10 лет визит на атомную подводную лодку.

В 2024 году в Великобритании провалились испытания ракеты Trident.